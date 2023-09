Há um bom motivo para guardar pote de café em casa

O que você faz quando acaba o pó de café? Você guarda o pote ou simplesmente joga fora? Se você é do time que joga fora, saiba que tem um bom motivo para não fazer mais isso.

Descubra o que fazer com pote de café

O pó de café acabou. O que você faz com o recipiente que usa para guardá-lo? Deixa guardado para repor com mais café, joga fora ou simplesmente deixa guardado no armário?

Sabia que existe uma quarta opção? Você também pode reaproveitá-lo para fins decorativos. Assim, além de renovar o ambiente com o que já tem em casa, ainda estará preservando o meio ambiente.

7 ideias para reutilizar o pote de café

1. Faça um lindo vaso para sua casa ou escritório

Um pote de café pode ser um vaso perfeito para flores, plantas ou até mesmo velas. Basta limpar bem o pote e remover qualquer adesivo ou rótulo. Você pode decorar o pote como quiser, com tinta, papel ou tecido.

2. Precisa de um porta-lápis ou canetas para seu ambiente de trabalho? O pote de café pode servir pra isso

Um pote de café pode ser um porta-lápis ou canetas muito prático. Basta colocar os lápis ou canetas dentro do pote e fechá-lo com a tampa. Você também pode decorar o pote para torná-lo mais bonito.

3. Pote de café como porta-objetos

Um pote de café pode ser um porta-objetos muito útil para guardar itens pequenos, como botões, bijuterias ou outros objetos. Basta colocar os objetos dentro do pote e fechá-lo com a tampa. Você também pode decorar o pote para torná-lo mais bonito.

4. Suas maquiagens estão desorganizadas? Crie um organizador de maquiagem com pote de café

Use o pote de café para guardar pincéis, sombras, batons e outros itens de maquiagem. Você pode decorar o pote com papel ou tecido para combinar com o seu estilo.

5. Quer dar um brinquedo novo para seu filho, mas sem gastar muito?

Você pode utilizar um pote de café para essa finalidade. Pinte o pote com cores divertidas e adicione olhos, nariz e boca para criar um animal ou outro personagem.

6. Faça uma incrível luminária!

Você pode decorar o pote com tinta, papel ou tecido para criar um efeito único. Para isso, só vai precisar de uma lâmpada e um pote de café.

7. Crie um recipiente de alimentos

Use o pote de café para guardar alimentos secos, como cereais, farinhas ou frutas secas. Você também pode usar o pote para guardar temperos ou chás.

Percebeu como é possível dar uma nova cara para seu pote de café sem uso? Com criatividade você consegue decorar ambientes economizando seu dinheiro. E aí? Qual ideia te interessou mais?