Estas 3 plantas listradas mudam qualquer ambiente

Ter plantas listradas no jardim ou mesmo dentro de casa é um ótimo jeito de conseguir mudar a atmosfera do ambiente, deixando com muito mais cor, vida e textura: tudo fica mais agradável e acolhedor, por conta destas representantes da natureza.

Assim como todas as demais plantas, as que possuem folhas listradas também conseguem purificar o ar, melhorando o bem-estar de quem está no mesmo ambiente que elas. Pode parecer surpreendente, mas elas atuam até mesmo na redução do estresse e no aumento da produtividade, além de serem ótimos itens de decoração.

A variedade existente, por sua vez, também é outro ponto muito importante: mesmo as plantas listradas são encontradas em diversos “tipos”, sendo que os 3 listados no decorrer deste conteúdo merecem ser considerados na hora de decorar algum espaço e dar a ele uma energia visual única.

As plantas listradas possuem uma beleza única | Imagem: Elliot Cullen / unsplash.com

As plantas listradas que são ideais na hora de decorar uma casa

E as plantas em questão são:

A suculenta zebra

Esta planta, chamada oficialmente de Haworthia fasciata, oferece diversos benefícios, inclusive em relação ao seu cultivo, que é extremamente prático.

Ela tem uma folha única com diversas listras, o que lhe garante uma aparência elegante e, ao mesmo tempo, bem exótica. Além disso, os cuidados em relação a ela são bem simples, o que faz com que este seja um exemplar perfeito para quem está começando a cultivar plantas.

Vale a pena, por exemplo, colocar a suculenta zebra em ambientes internos, pois ela se dá bem com a luz indireta e, também, precisa de pouca água.

A peperômia-melancia

No que se trata das plantas listradas de aparência que chama a atenção, a peperômia-melancia não poderia ficar de fora, uma vez que suas folhas de fato lembram a fruta presente em seu nome. Nome este que, oficialmente, é Peperomia argyreia.

Ela também é muito fácil de ser cultivada, sendo adaptável e resistente: a água deve ser fornecida de forma moderada, enquanto que a luz pode ser baixa ou média. Isso sem citar o fato de que ela absorve os poluentes, melhorando, e muito, a qualidade do ar ao redor.

A planta chamada de corações emaranhados

Por fim, esta lista é composta também pela Ceropegia woodii, que de fato lembra pequenos corações emaranhados: ela pertence ao famoso grupo das suculentas e, portanto, também é muito fácil de ser cultivada.

Suas folhas verde-escuras, com marcas que puxam para a cor prata, crescem em cascata, o que torna esse exemplar uma ótima escolha na hora de decorar prateleiras e outros lugares mais altos, por exemplo. Os vasos suspensos, de modo geral, realmente auxiliam na decoração.

Mesmo estas plantas merecem o cuidado adequado

Como foi possível perceber no decorrer do tópico acima, algumas plantas listradas são, além de belíssimas, muito práticas para quem tem pouco tempo para cuidar delas.

Porém, é válido frisar que, mesmo que em menor quantidade, os cuidados continuam sendo necessários.

Logo, é preciso dar à planta escolhida a atenção necessária, para que ela possa viver por muito tempo em todo o seu esplendor.

