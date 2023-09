Bolsa Família: conseguir um emprego é motivo de alegria ou tristeza?

Emprego no Bolsa Família – Uma pergunta frequentemente ouvida nos círculos políticos e sociais do Brasil é: é possível ter um emprego formal e ainda receber o benefício do Bolsa Família? O questionamento tem suscitado acalorados debates e até questões eleitorais nos últimos anos. Mas afinal, como o governo Lula, em seu mandato de 2023, enxerga essa situação? Fizemos uma análise profunda para esclarecer essa dúvida que envolve milhões de brasileiros.

Quem trabalha com carteira assinada ainda pode fazer parte do Bolsa Família, seguindo as regras vigentes.

Requisitos do Bolsa Família

Primeiramente, é fundamental destacar que o Bolsa Família tem parâmetros bem definidos para sua concessão. Entre os principais critérios estabelecidos pelo Ministério da Cidadania, a renda per capita de até R$ 218 por família e a necessidade de ter uma conta ativa e atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) são indispensáveis.

Caso uma família se enquadre nesses requisitos, independentemente de ter ou não um emprego formal, ela estará apta para receber o auxílio.

No entanto, e se você já faz parte do programa e consegue um emprego formal, o que acontece? A visão corrente é que não há regulamentações que proíbam essa dualidade. Ou seja, é permitido manter o emprego formal e continuar recebendo o benefício. Contudo, é fundamental ressaltar que essa situação poderá influenciar diretamente na renda per capita da família, o que pode afetar o valor ou a própria manutenção do benefício.

Detalhes do programa

Para famílias cuja renda per capita, mesmo após a conquista de um emprego formal, permanece inferior a R$ 218, o cenário é favorável. Nesses casos, o governo federal mantém o pagamento do Bolsa Família sem qualquer alteração. No entanto, se a nova renda por pessoa da família fica entre R$ 219 e R$ 660, entra em jogo o que é conhecido como “regra de proteção”. Nesse contexto, o benefício continua a ser pago, mas com uma redução de 50% do valor original e por um período adicional de dois anos. Por exemplo, se antes a família recebia R$ 600, agora passará a receber R$ 300 mensais.

Por último, para famílias cuja renda per capita ultrapassa a margem de R$ 660 após a obtenção de um emprego formal, o governo entende que não há mais a necessidade de auxílio, resultando no cancelamento imediato do benefício do Bolsa Família.

Essa flexibilidade demonstra a complexidade e a adaptabilidade do programa à realidade variável das famílias brasileiras. Por um lado, oferece uma rede de segurança para aqueles em situação de vulnerabilidade; por outro, estimula a busca por emprego formal, sem punir imediatamente aqueles que conseguem dar esse passo importante em direção à estabilidade financeira. Em uma sociedade marcada por desigualdades, o Bolsa Família se mostra como uma ferramenta multifacetada no combate à pobreza, adaptando-se às necessidades de seus beneficiários.

