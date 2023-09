Decisão tomada para quem mora sozinho! Bolsa Família será cortado de vez?

Fim do Bolsa Família para estas pessoas? O Bolsa Família, um dos principais programas sociais do Brasil, adentra o mês de setembro com mudanças significativas em suas regras, especificamente no tocante às famílias unipessoais. Com o intuito de aprimorar o controle e a distribuição de benefícios, o governo federal lançou uma iniciativa para limitar a abrangência do programa para esse tipo de núcleo familiar. Quem estará por trás dessas mudanças e como isso afetará os beneficiários? O assunto torna-se ainda mais relevante em um cenário de aumento de inconsistências no cadastro do programa nos últimos anos.

Bolsa Família vai remover beneficiários?

Criado durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Bolsa Família visa atender famílias em condições de vulnerabilidade social e hoje já alcança mais de 21 milhões de inscritos. No entanto, com o aumento expressivo de inconsistências no cadastro do programa — um salto de 283% entre 2019 e 2023, segundo dados divulgados — surgiu a necessidade de ajustes nas regras. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social tomou a dianteira e decidiu que somente 16% das famílias unipessoais serão agora atendidas pelo programa.

Esta mudança tem implicações diretas na gestão municipal do Bolsa Família. Cada município agora terá um teto para a inclusão de famílias unipessoais no programa, correspondente a esse percentual de 16%. O que isso significa para os interessados? Se uma pessoa que vive sozinha desejar ingressar no programa e o município já tiver atingido essa cota, ela será colocada em uma lista de espera. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, “enquanto o município tiver uma taxa igual ou superior a 16% de unipessoais no Programa Bolsa Família, ele fica impedido de inserir novos arranjos do tipo na folha de pagamento”.

A motivação por trás dessa medida restritiva está em corrigir irregularidades, que chegaram ao número preocupante de 4,73 milhões nos últimos anos. Em comparação, o governo anterior registrou 1,67 milhão de inconsistências. Com a nova medida, espera-se uma redução dessas cifras. É indispensável que os beneficiários mantenham seus dados sempre atualizados no CadÚnico para evitar suspensões e garantir que o auxílio chegue a quem realmente necessita.

Impactos da mudança

Os impactos dessa mudança são vários. Por um lado, pode haver uma eficácia maior na distribuição dos recursos, focando no atendimento a famílias em situações de maior vulnerabilidade social. Por outro lado, as pessoas que moram sozinhas e que estão em situação de risco podem encontrar mais obstáculos para acessar o programa, tendo em vista a nova cota estabelecida.

Esta reestruturação do Bolsa Família é um reflexo da busca contínua por aprimorar programas sociais que têm um alcance massivo e relevante em um país marcado por desigualdades. Resta saber como essas mudanças irão se traduzir em resultados práticos e se de fato contribuirão para uma gestão mais eficiente e justa do programa. O acompanhamento próximo dos indicadores sociais e das taxas de irregularidades será crucial para avaliar o sucesso dessa nova fase do Bolsa Família.

