Quanto uma pessoa pode ganhar para ter acesso ao Bolsa Família

Renda para acessar o Bolsa Família – Mudanças significativas no Programa Bolsa Família estão gerando debates e questionamentos por todo o país. Desde a recente atualização de seus valores, a renda das famílias beneficiadas sofreu um aumento expressivo. O limite de renda para a inclusão no programa também passou por ajustes, e novas regras de permanência foram estabelecidas. Mas qual é, de fato, o teto de renda para entrar no programa e como ele se conecta à realidade de mais de 20 milhões de famílias que atualmente são beneficiadas?

O novo Programa Bolsa Família estabeleceu regras de renda per capita para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Reformulação do Bolsa Família

O Bolsa Família, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), passou por uma reformulação no início de março deste ano. O valor máximo do auxílio, que antes era de R$ 600, foi substancialmente incrementado. Esta mudança trouxe um novo alento às famílias em situação de vulnerabilidade social, ao mesmo tempo em que levantou diversas questões sobre os critérios de inclusão no programa.

De acordo com as normativas mais recentes do governo federal, para ser elegível ao Bolsa Família, a renda mensal per capita do grupo familiar não pode ultrapassar R$ 218. Isso significa que famílias com renda per capita superior a este valor estão automaticamente fora da lista de beneficiários em potencial. Ainda assim, uma vez aprovadas no programa, as famílias são incentivadas a buscar outras fontes de renda, como um emprego com carteira assinada. E aqui vem um ponto de grande interesse: o governo federal introduziu uma Regra de Proteção que permite que as famílias continuem a receber o auxílio mesmo se a nova renda per capita estiver entre R$ 218 e meio salário mínimo (R$ 660). A ressalva é que, nesses casos, o valor do auxílio será reduzido à metade do original.

Este incentivo à busca por novas fontes de renda se aplica apenas a famílias que já são beneficiárias do programa. Em outras palavras, para novas inclusões, o limite de R$ 218 por pessoa ainda é um critério inegociável. Além disso, outros pré-requisitos são necessários para ingressar e permanecer no programa. Por exemplo, é fundamental estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e fornecer informações verdadeiras, que serão devidamente verificadas pelas autoridades. Manter os filhos matriculados na escola e com o calendário de vacinas em dia também são condições obrigatórias.

Cronograma

Quanto aos pagamentos, o governo federal mantém um calendário específico para a liberação dos valores. Os beneficiários devem estar atentos às datas que variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada família. Para setembro de 2023, os pagamentos ocorrerão entre os dias 18 e 29.

As mudanças recentes no Bolsa Família refletem a tentativa do governo de adaptar o programa às necessidades atuais e futuras das famílias brasileiras em vulnerabilidade social. No entanto, essas modificações também geram debates e questionamentos sobre a eficácia e a abrangência da política de assistência social do país. O novo cenário do Bolsa Família está, indiscutivelmente, inserido em um contexto mais amplo que envolve questões socioeconômicas profundas, e que exigirá uma avaliação contínua de seu impacto nas comunidades mais necessitadas.

