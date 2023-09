Estas são as melhores datas para ganhar dinheiro no Brasil

De acordo com estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojista, o último trimestre do ano é particularmente agitado para o mercado varejista no Brasil, onde as celebrações de datas importantes são marcadas por um alto índice de consumo por parte dos brasileiros. Em 2023, é previsto que 71% dos consumidores do país aumentem seus gastos em alimentos e produtos como eletrodomésticos nos últimos quatro meses do ano. Saiba, a seguir, sobre quais datas são as ideais para faturar alto.

De olho no calendário para ganhar mais

Para alcançar resultados expressivos no setor de varejo, é necessário mais do que apenas oferecer bons produtos. Uma estratégia abrangente que inclui análises de mercado, gerenciamento de prazos, engajamento interno e um toque de criatividade é fundamental.

O último trimestre do ano é particularmente agitado para o varejo no Brasil, com datas importantes como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal. Em 2023, espera-se que 71% dos brasileiros aumentem seus gastos em alimentos e produtos como eletrodomésticos nos próximos meses. Esse aumento nas compras é impulsionado pelas celebrações das datas especiais e pela busca por promoções, de acordo com um estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

Comércio de olho em datas comemorativas

A disposição dos consumidores para gastar mais durante esse período desperta o interesse de muitas marcas e lojistas. Eles buscam maneiras de transformar essa expectativa em lucro real e enfrentam desafios como identificar as datas comemorativas mais eficazes para envolver o público e criar campanhas que proporcionem um alto retorno sobre o investimento (ROI). Eles também buscam inspiração em casos de sucesso no mercado.

3 passos para identificar as oportunidades sazonais

Em entrevista ao Jornal Contábil, Mariana Rangel, Diretora de Marketing da GT7, uma Unidade de Negócios do Grupo Cartão de TODOS, focada em inovação e crescimento sustentável, destaca três passos essenciais para ajudar varejistas a identificar marcos sazonais que afetam seu setor:

Análise de mercado : É fundamental compreender o cenário econômico, identificar tendências que têm funcionado nos últimos anos e acompanhar os principais indicadores atuais.

: É fundamental compreender o cenário econômico, identificar tendências que têm funcionado nos últimos anos e acompanhar os principais indicadores atuais. Concorrência : Avaliar a concorrência por meio de benchmarks é importante para observar diferentes abordagens usadas durante períodos sazonais e o impacto que elas têm no público.

: Avaliar a concorrência por meio de benchmarks é importante para observar diferentes abordagens usadas durante períodos sazonais e o impacto que elas têm no público. Público: Compreender a resposta do seu público às ativações e ofertas ao longo do tempo é fundamental para obter um crescimento constante. Além disso, a oferta em si deve ser percebida como vantajosa para motivar as compras.

A criatividade também desempenha um papel fundamental nas campanhas sazonais. Uma abordagem inovadora e interessante pode gerar vendas, mesmo que a oferta em si não seja revolucionária. A forma como você vende é frequentemente a chave para o sucesso, conforme explica a Diretora de Marketing da GT7.

Planejamento faz parte da estratégia de sucesso

Mariana Rangel também destaca a importância do planejamento e da comunicação para aproveitar de forma mais eficiente as dinâmicas sazonais ao longo do ano, não apenas no último trimestre:

Timing : Após identificar as datas importantes para o seu público, é fundamental criar um planejamento anual e trimestral. Isso envolve mapear as campanhas e as ações planejadas para garantir que os prazos sejam cumpridos.

: Após identificar as datas importantes para o seu público, é fundamental criar um planejamento anual e trimestral. Isso envolve mapear as campanhas e as ações planejadas para garantir que os prazos sejam cumpridos. Comunicação: Envolva o público interno de todas as áreas da empresa. Isso é fundamental para garantir que todos entendam completamente a campanha e se envolvam para torná-la um sucesso.

Conclusão de sucesso

Para obter resultados expressivos no setor de varejo durante datas comemorativas, é necessário um planejamento abrangente que inclua análises de mercado, avaliação da concorrência, compreensão do público-alvo, criatividade, timing e comunicação eficaz. Por último, mas não menos importante, é importante frisar que tais regras estratégicas não se aplicam apenas ao último trimestre, mas ao longo de todo o ano.

