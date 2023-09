Aprenda a liberar seus mais de R$ 4.850,00 de limite no Nubank

Limite no Nubank – O aumento do limite de crédito é um tema que gera curiosidade e interesse para muitos brasileiros, especialmente em um cenário econômico incerto. Bancos digitais como o Nubank têm surgido como uma alternativa ágil e menos burocrática, em comparação com as instituições financeiras tradicionais. Nubank, a fintech que tem conquistado corações e mentes em todo o país, oferece uma maneira simples e prática para os usuários alavancarem seus limites de crédito, algo que muitas pessoas consideram ser um campo minado de burocracia.

O Nubank, uma fintech que tem revolucionado o cenário financeiro, oferece aos clientes a possibilidade de aumentar seu limite de crédito em até R$ 5 MIL de maneira descomplicada. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como liberar mais limite no Nubank?

Nubank se destaca no setor de fintechs por uma série de fatores, incluindo a “Evolução de Limite”, uma funcionalidade que permite aos usuários terem uma visão clara de quando será feita a próxima revisão para possível aprovação de aumento de limite. Para os clientes, isso significa uma transparência inédita na administração do crédito, um tema que frequentemente é motivo de tensão e mal-entendidos. A opção da “Evolução de Limite” permite que o usuário receba até R$ 5 mil adicionais de forma descomplicada.

Veja também: Por que vale a pena ter uma conta PJ no Nubank?

Existem algumas práticas recomendadas para quem deseja ver seu limite aumentar de forma mais acelerada. A primeira delas é estar em dia com as faturas. Ao efetuar os pagamentos até a data de vencimento, o Nubank entende que o cliente é comprometido em honrar seus débitos, o que facilita a aprovação de créditos adicionais. Além disso, utilizar o limite de crédito disponível também ajuda na obtenção de um limite maior. Se o banco perceber que o cliente não faz uso do limite atual, as chances de aprovação para um aumento tornam-se menores.

Outra dica é concentrar os gastos no cartão do Nubank. Ao fazer isso, o cliente demonstra para a fintech que a vê como seu banco principal, o que pode acelerar o processo de aumento do limite. Evitar o uso do crédito rotativo e realizar o pagamento integral da fatura até a data de vencimento são outras medidas que podem ajudar nessa jornada.

Processo facilitado

Para aqueles que desejam pedir um aumento de limite, o Nubank oferece um processo bastante intuitivo através do seu aplicativo, disponível tanto para Android quanto para iOS. No aplicativo, o usuário deve acessar a opção “Configurar cartão”, depois clicar em “Ajustar Limite” e, por fim, em “Evolução de Limite”. Aí é só seguir as instruções, que incluem a sugestão de um novo limite e a descrição dos objetivos que o cliente tem para esse aumento. Toda essa interação termina com o toque na opção “Salvar sugestão de limite”.

É válido ressaltar que o Nubank não garante que todas as sugestões de aumento de limite serão aprovadas, mas a clareza e transparência do processo tornam a experiência menos estressante para o usuário. No contexto atual, onde a demanda por crédito é alta e a paciência para lidar com burocracias é cada vez menor, a proposta do Nubank de simplificar esse processo representa um diferencial competitivo que está em sintonia com as expectativas dos consumidores modernos. Portanto, para quem está à procura de mais flexibilidade financeira, as funcionalidades oferecidas pelo Nubank podem ser uma excelente alternativa.

Veja também: Por que dizem que o Nubank está cancelando cartões?