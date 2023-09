ATENÇÃO! Governo libera auxílio de R$ 4.000; veja os CPFs da lista

Auxílio para estas pessoas – Em uma decisão que poderá ser um alívio financeiro para milhares, a Prefeitura de Rio Branco, no Acre, anuncia a concessão de auxílios financeiros de até R$ 4 mil a cidadãos e empresas em situação de vulnerabilidade temporária. O movimento visa amparar, especialmente, aqueles que foram afetados pelas recentes calamidades naturais na região.

O auxílio de R$ 4 mil é um suporte essencial para quem precisa enfrentar adversidades, como enxurradas, e será oferecido pela Prefeitura de Rio Branco, no Acre.

O plano da prefeitura foi detalhado na última sexta-feira e atende principalmente a Microempreendedores Individuais (MEIs) que enfrentaram consequências das enxurradas dos igarapés e da inundação do Rio Acre. Mas não são apenas os MEIs que serão beneficiados. O programa, nomeado como Auxílio Recomeço para o Empreendedor, também contempla microempresas e pequenos produtores rurais.

A ajuda financeira foi categorizada em dois segmentos. O primeiro foca em pessoas físicas que desempenham qualquer atividade, seja ela urbana ou rural. Para esses indivíduos, o auxílio chega a até R$ 2 mil. Já o segundo segmento, destinado a pessoas jurídicas, liberará um valor de R$ 4 mil. Contudo, para ser contemplado nessa categoria, é preciso que a atividade exercida seja comprovada por meio da documentação de regulamentação exigida para todo empreendedor.

Para ser mais específico, aqueles que enfrentaram desastres como enxurradas, deslizamentos de encostas e taludes, desmoronamentos totais ou parciais, ou que tiveram suas edificações interditadas pela Defesa Civil de Rio Branco, têm direito a esse auxílio. Importante frisar que a oferta se limita aos empreendedores da cidade de Rio Branco. Mesmo que MEIs de regiões circunvizinhas tenham passado por adversidades similares, a assistência não será estendida a eles.

Como solicitar

Os interessados em solicitar o auxílio devem dirigir-se à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), localizada na Rua Goldwasser Santos, no Bairro do Bosque. Lá, será necessário apresentar documentos como CPF, CNPJ e comprovante de endereço. Todos os detalhes sobre a documentação necessária estão disponíveis no Diário Oficial do Estado do Acre.

O prazo para o saque do auxílio foi estabelecido até o dia 25 de setembro de 2023 e pode ser feito em qualquer agência do banco Barinsul. Para consultar a lista de beneficiários e outras informações, é possível acessar o site oficial do programa.

Esta iniciativa é uma medida de peso para apoiar cidadãos e empresas a enfrentar os impactos econômicos de fenômenos naturais que devastaram propriedades, interromperam negócios e desestabilizaram a economia local. O Auxílio Recomeço para o Empreendedor representa uma etapa significativa na estratégia de recuperação e resiliência da cidade de Rio Branco, fornecendo recursos essenciais para aqueles que mais necessitam.

