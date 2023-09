Novo grupo de brasileiros receberá R$ 300

R$ 300 para estas pessoas – Milhares de brasileiros aguardam ansiosamente as novidades sobre os programas sociais do país. Uma das mais recentes é a introdução de um valor extra de R$ 300, disponibilizado por meio do PIX no aplicativo Caixa Tem, para os beneficiários inscritos no Cadastro Único. A medida acontece simultaneamente com o encerramento do Auxílio Gás neste mês e desperta diversas questões. De onde vem esse valor adicional e como ele se integra ao já conhecido programa Bolsa Família? Quem são os beneficiários que terão direito a esse montante?

Os beneficiários do Bolsa Família poderão receber um auxílio de R$ 300, seguindo o calendário de pagamentos para o mês de setembro. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quem pode receber os R$ 300?

O Bolsa Família, criado durante o governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem como foco central o combate à desigualdade social e à fome, auxiliando famílias em situação de vulnerabilidade. Normalmente, o programa oferece um auxílio padrão de R$ 600 aos que estão registrados no Cadastro Único, mais conhecido como CadÚnico. No entanto, os R$ 300 extras surgem como uma espécie de bonificação destinada a certos membros dentro das famílias beneficiadas pelo programa.

Especificamente, o valor extra de R$ 300 não é universal, mas sim um acúmulo de diferentes benefícios segmentados. Famílias que possuem crianças com até seis anos de idade podem receber um adicional de R$ 150 por criança. Já para as gestantes ou lactantes, é concedido um valor adicional de R$ 50 cada. Os adolescentes entre 07 a 18 anos também são contemplados com um montante extra de R$ 50. Assim, uma família que, por exemplo, inclua duas crianças menores de seis anos, uma mulher grávida e dois adolescentes, pode contar com um repasse adicional de R$ 300, apenas com essas bonificações.

Esse incremento financeiro pode ser retirado por meio do PIX no aplicativo Caixa Tem, uma ferramenta que tem facilitado o acesso a diversos benefícios sociais. Para estar ciente das datas de recebimento tanto do valor padrão quanto das bonificações, é crucial que os beneficiários fiquem atentos ao calendário do Bolsa Família para o mês de setembro. Segundo o calendário oficial, os pagamentos seguirão um escalonamento de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), começando em 18 de setembro para aqueles com NIS final 1 e terminando em 29 de setembro para os com NIS final 0.

Ajuda fundamental

A iniciativa de agregar um valor adicional via PIX no aplicativo Caixa Tem surge como um alento para muitas famílias que contam com o Bolsa Família como uma ajuda fundamental para o sustento doméstico. Contudo, também levanta questões sobre como esses recursos adicionais serão administrados e distribuídos de forma eficaz e justa, especialmente no contexto de uma crise econômica e social que tem intensificado as disparidades no país.

Esse novo cenário adiciona mais uma camada de complexidade ao já multifacetado sistema de assistência social brasileiro, tornando imperativo o acompanhamento e a avaliação contínua do impacto dessas mudanças nas comunidades mais vulneráveis. É fundamental que os beneficiários mantenham seus dados sempre atualizados no CadÚnico para garantir o acesso a esses recursos adicionais e que as autoridades garantam a transparência e a eficácia na distribuição dos fundos.

