Novo teto do MEI: quem receberá o retroativo? Entenda

No Brasil, há várias maneiras de regularizar uma empresa, todavia, a mais fácil é através da abertura de um CNPJ MEI, pois com isso, o pequeno empreendedor, pode prestar serviços para empresas e pessoas físicas, emitir notas fiscais e ter acesso à Previdência, pagando apenas uma pequena taxa mensal. Mas para ficar ainda melhor, há a previsão que em breve, uma grande novidade chegue à categoria citada, saiba.

Saiba como irá funcionar o novo teto para MEI | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Vantagens de ser MEI

A principal vantagem é estar regularizado junto à Receita Federal, pois quem não está regularizado, a qualquer momento, pode cair na temida malha-fina e precisar pagar todo o imposto que foi sonegado além de multas altíssimas.

Então, para evitar isso, o Governo criou a categoria de Microempreendedor Individual, pagando apenas 5% do salário mínimo vigente, é possível conseguir ter todos os benefícios citados na introdução do artigo.

Além disso, caso o empreendedor fique doente, é possível conseguir o auxílio-doença e em casos mais graves, aposentadoria e também os seus dependentes têm direito a pensão por morte. E tudo isso, sendo MEI e tendo a flexibilidade de trabalhar, onde e quando quiser, além de ainda conseguir participar de licitações.

Grande mudança no MEI é anunciada

A principal mudança que será anunciada na categoria, deve entrar em vigor agora, a saber, o aumento do teto de faturamento, anteriormente, era de apenas R$ 81 mil por ano, mas de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o novo terá será de até R$ 144,9 mil.

Quando a medida entrar em vigor, todos irão sair ganhando, já que isso irá gerar um aumento de quase 20% no número de empresas que se enquadram na categoria de MEI. Atualmente, elas estão funcionando como Microempresa.

Lembrando que toda a economia do país irá ser afetada, de modo positivo, pois haverá um maior crescimento de vários setores e a contratação de mais profissionais.

Taxas também irão aumentar

Por conta da mudança, como já era esperado, a taxa mensal também deve aumentar, ou seja, quem recebe anualmente até R$ 81 mil, irá continuar pagando o valor padrão, ao passo que quem recebe entre R$ 81 mil e o novo teto, irá pagar um valor a mais.

No caso, 5% do salário e para os demais, 1,5% do teto mensal, que é de R$ 12.076. E para ajudar a todos, o Governo também visa criar uma espécie de “rampa de transição”, que irá permitir a entrada dos MEIs na categoria de ME.

Agora, basta apenas tudo se confirmar e ter uma data para entrar em vigor, a partir disso, os empreendedores terão novas vantagens. Como a possibilidade de contratar até dois funcionários.

