Quais doenças permitem sacar TODO o FGTS da conta?

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ele foi criado com o intuito de fazer uma reserva financeira para os trabalhadores, para que em situações extremas como:

Aposentadoria

Compra de imóveis

Demissão sem justa causa

O trabalhador possa ter um fundo de reserva. No entanto, ele também pode ser usado em algumas situações de doenças graves. Como todos sabem, o FGTS funciona mais como uma poupança feita pelo empregador que precisa fazer o depósito todo mês em uma conta aberta com o nome do funcionário no banco da Caixa Econômica Federal.

Trabalhador rural tem direito ao FGTS?

A resposta é sim! O trabalhador rural também tem direito ao FGTS, além disso os empregados domésticos, trabalhadores avulsos e temporários, como por exemplo os safreiros que são os operários rurais, ele também tem direito assim como os profissionais atletas.

No entanto, esse valor do pode ser sacado em determinadas situações, como explicamos mais acima. A mais comum entre elas é a demissão sem justa causa ou compra da casa própria. Também existe uma modalidade que permite fazer o saque do FGTS sem ser nenhuma dessas ocasiões, que é o saque-aniversário, onde o trabalhador pode retirar uma quantia anual no mês do aniversário.

Saque do FGTS em caso de doença

O saque do FGTS só pode ser feito em casos específicos, entre eles em caso de doença grave, tanto do trabalhador ou dos seus dependentes. Porém, para os dependentes também tem alguns requisitos, que são:

Cônjuge ou companheiro do trabalhador(a)

Filhos e enteados com menos de 21 anos ou até 24 caso estejam estudando

Dependentes reconhecidos pela Previdência Social

Pessoas declaradas como dependentes no Imposto de Renda

Já no caso do saque do FGTS para o apoio aos dependentes, é preciso que o trabalhador apresente toda a documentação para comprovar, os documentos são:

Certidão de casamento

Certidão de nascimento

Declaração de união estável

Prova de coabitação

Entre outros

Doenças que possibilitam o saque

Alienação Mental

Cardiopatia Grave

Cegueira

Contaminação por Radiação, com base em conclusão da Medicina Especializada

Doença de Parkinson

Espondiloartrose Anquilosante (Espondilite Anquilosante/Ancilosante)

Estado avançado da Doença de Paget (Osteíte Deformante)

Hanseníase

Hepatopatia Grave

Nefropatia Grave

Paralisia Irreversível e Incapacitante

Tuberculose Ativa

HIV/AIDS

Neoplasia Maligna

Estágio Terminal

Como solicitar o saque do FGTS?

Entre no APP do FGTS

clique em “Meus Saques”

Escolha a opção “Outras Situações de Saques”

Selecione o motivo do Saque “Doença grave, terminal ou Órtese/Prótese”;

Informe quem é o acometido ou portador da enfermidade (Titular ou Dependente)

Leia todas as informações sobre as condições e documentações necessárias e depois clique em “Solicitar Saques FGTS”

Cadastre uma conta bancária em seu nome e pode ser de qualquer Instituição Financeira

Faça Upload dos documentos

Verifique os documentos anexados

Pronto! A Caixa irá validar seus dados e se estiver tudo correto o valor será creditado em sua conta.

