Reaprendendo a viver: como se relacionar fora do celular e do aplicativo

Atualmente, não é difícil encontrar quem simplesmente não saiba mais como se relacionar fora do celular. E isso, de certa forma, se deve à maneira como os aplicativos de relacionamento se desenvolveram no decorrer dos anos.

Hoje, muitas pessoas se sentem dependentes deles na hora de conhecer alguém. Mas a verdade é que existem formas bem simples de reverter esse cenário, conforme será explicado a seguir.

Se relacionar fora do celular ainda é possível | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A dificuldade de se relacionar fora do celular é real

A afirmação usada como subtítulo neste tópico não é exagerada, conforme uma história vivida pela própria Liesel Sharabi, que leciona na Escola de Comunicação Humana, pertencente à Universidade Estadual do Arizona.

Uma pessoa próxima a ela afirmou que, depois de anos investindo dinheiro nos app de relacionamento, percebeu que não havia chegado a lugar nenhum: continuava sem ninguém, e com dúvidas sobre como conseguir encontros sem fazer uso da tecnologia.

Para algumas pessoas, pode parecer algo absurdo. Porém, para as gerações Y e Z, acaba que o namoro online virou quase um sinônimo de vida amorosa.

E não deixa de ser curioso o fato de que, mesmo com o “boom” dos aplicativos em questão, muita gente ainda tem dúvidas sobre eles. Afinal, se por um lado existe quem esteja tendo ótimas experiências, por outro existe quem está apenas se frustrando.

Dicas para conseguir se relacionar fora do celular e dos aplicativos

Os apps de namoro realmente são comuns, mas nem por isso as pessoas precisam desistir de conhecer alguém de forma orgânica.

A maior dificuldade, nesse caso, pode ser saber onde começar a procurar. Mas, abaixo, estão 3 dicas que irão deixar tudo mais fácil:

Buscar ajuda nos amigos

Os amigos, bem como os familiares, podem ser muito úteis, uma vez que podem ser ótimas companhias para happy hours e outros eventos nos quais pessoas interessantes poderão estar. Isso sem citar o fato de que eles sempre terão alguém bacana para apresentar.

Dar uma olhada ao redor

Por mais estranha que possa parecer, a realidade é que o próximo amor pode estar até mesmo no mesmo bairro, sendo uma pessoa já conhecida. E isso, de acordo com pesquisas, é ótimo!

Elas apontam que as pessoas se sentem mais confortáveis com quem já lhes é familiar. Então, na ida até a padaria ou mesmo durante o passeio com o cachorro, vale a pena olhar ao redor com mais atenção.

Se juntar a um grupo

Por fim, outra dica interessante a ser seguida na hora de tentar se relacionar fora do celular, e sem recorrer aos aplicativos, é começar a fazer parte de grupos específicos.

Pode ser um curso de idiomas, a equipe de algum esporte e até mesmo a academia, por exemplo. O importante é que o indivíduo se aproxime de pessoas que tenham gostos parecidos com os seus, uma vez que isso deixará tudo isso mais fácil e até mesmo mais divertido.

E, claro: ter um pouco de iniciativa na hora de puxar alguém para conversar é sempre válido.

