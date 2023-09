Por que sonhamos com os mortos? Desvende este mistério

É comum pessoas relatarem que sonharam com entes queridos que já não estão mais presentes entre nós. Tem diversas explicações que dão para este fato. Dizem que pode ser um sinal de mais anos de vida para quem sonhou, que o falecido está protegendo a pessoa de alguma forma, dentre muitas outras. Mas, uma coisa certa. Esse tipo de sonho sempre aconteceu, não é algo novo para a sociedade.

Veja aqui algumas possibilidades de significado para sonhar com os mortos.

Significado de sonhar com os mortos

Assistência espiritual

Uma das explicações para sonhar com mortos é que o falecido está querendo entrar em contato para passar um mensagem ou mostrar que está por perto e protegendo a pessoa que sonhou. Pode servir como um alerta para tomar cuidado com pessoas e situações que podem surgir ou já estão presentes, uma demonstração de preocupação com a forma na qual o indivíduo está levando a vida. Ou simplesmente, uma maneira de matar a saudade mesmo que em sonho.

Símbolo de mudança

Quando se sonha com alguém que não está mais fisicamente entre nós, pode ser um simbolismo de transformações na vida de quem está sonhando. Talvez seja o momento de parar de remoer o passado e finalmente seguir em frente para que o novo tenha a oportunidade de entrar na sua vida.

Sentimentos mal resolvidos

Às vezes existem sentimentos e situações que ficaram pendentes entre aquele que sonhou e a pessoa que morreu. Quando tem culpa, remorso, mágoas, é comum lembrar da pessoa em sonho. É uma forma de conversar com a pessoa para falar e resolver o que não deu tempo em vida. Em alguns casos, pode ser de fato o espírito da pessoa entrando em contato para tratar de pendências que ficaram, ser perdoado pelo que fez ou receber um pedido de desculpas para também seguir em frente. Não é só quem está vivo que fica preso a situações inacabadas, mas quem já se foi também precisa sentir que não tem mais nada que o prenda neste mundo para se desprender do mundo físico.

Medo da morte

Algumas pessoas interpretam sonhos com os falecidos como uma manifestação de um medo subconsciente em relação à sua própria finitude ou preocupações sobre os aspectos da vida e da morte.

Tenha em mente que os sonhos são extremamente individuais e subjetivos, e as interpretações podem ser diferentes de uma pessoa para outra. A forma como você se sente durante o sonho e também ao acordar são indicativos que ajudam ao interpretar o sonho. Se você tem sonhado constantemente com pessoas falecidas e isso te faz se sentir mal, é fundamental buscar a ajuda de um psicólogo ou terapeuta para compreender seu significado de maneira profunda.

Sonhos podem ser uma ótima forma de desvendar o que se passa no subconsciente das pessoas, trazendo mensagens de uma parte da mente na qual elas não possuem acesso. Ou seja, não são conscientes. Segundo psicanalistas, é um mecanismo de autoconhecimento muito eficaz e interessante.

