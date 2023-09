Atenção, MOTORISTA: não ignore estes 5 avisos do seu carro

O corpo humano, quando está apresentando alguma patologia, é comum que ele acabe dando alguns alertas, com veículos acontece a mesma coisa, antes de algum problema mais sério ser descoberto, pequenos “avisos” são dados pelo carro, infelizmente, na maioria das vezes eles são ignorados e algo pior acaba acontecendo. Portanto, conheça os principais avisos e jamais ignore-os.

Fique atento aos sinais que o carro pode apresentar antes de dar algum problema | Imagem de Arek Socha por Pixabay

É preciso ser bom em mecânica para reconhecer os avisos?

Não é necessário ser um perito em mecânica para conseguir reconhecer os avisos que o veículo acaba dando quando está prestes a parar de funcionar. Fato é, que a pessoa precisa apenas ser precavida, para evitar que algo pior ocorra.

Na maioria das vezes, alguns sinistros ocorrem apenas por um detalhe: a procrastinação do condutor. Pois acredita que sempre deixando para “amanhã” irá resolver, mas isso acaba apenas piorando a situação e deixando o veículo em péssimas condições.

Os avisos são dados em várias partes do carro, como no painel e até mesmo na própria direção e através de alguns sons que são produzidos.

Óleo, temperatura e injeção eletrônica

Um dos primeiros itens que devem ser observados em qualquer veículo, é o óleo no painel, caso um aviso seja dado, é importante que ele pare o veículo de imediato e vá conferir os níveis de óleo do motor, caso ele não faça isso, danos gravíssimos podem acontecer no motor do carro.

Outro ponto importante é a temperatura, o carro deve esquentar porque está funcionando, mas permanecer bastante quente, nunca é um bom sinal, na maioria das vezes, altas temperaturas sempre são sinais de problemas em outras regiões do carro.

Além disso, há que prestar atenção na injeção eletrônica do veículo, pois caso ela esteja com problema, pode estar sinalizando alguns defeitos em outros componentes, como nas velas, bicos ou no catalisador.

Os próximos sinais não podem ser ignorados de maneira alguma

A bateria é um dos principais sinais e de maneira alguma deve ser ignorada, afinal, sem ela, nem será possível ligar o carro direito. Vários motoristas já passaram por grandes problemas, por conta que a bateria deu problema em meio ao “nada”.

Por fim, na luz EPC, ela sempre indica um problema eletrônico na central do veículo, o problema pode estar interligado com outras causas, como defeitos nas bobinas, velas, injeção e outros N fatores.

Portanto, quando seu carro apresentar algum dos sinais citados, não deixe para depois, leve de imediato ao mecânico para que ocorra o reparo. Lembre-se, o valor do cuidado sempre será inferior ao valor pago pelo prejuízo.

