O WhatsApp está buscando uma evolução constantemente. A cada mês que se passa a plataforma atualiza suas políticas e novas diretrizes e funcionalidades são inseridas no aplicativo. A Meta pretende encontrar maneiras de bloquear certo tipos de mensagens, e a função estará disponível para todos a partir das próximas atualizações! Entenda como funciona e o que irá mudar no aplicativo.

WhatsApp quer ajudar você a bloquear envio de certa mensagens; confira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia nova funcionalidade

O WhatsApp anunciou uma nova funcionalidade há algum tempo. A possibilidade de enviar vídeos em tempo real para os usuários — como se fosse um áudio, mas no formato de vídeo. Podendo ser capturado não somente o áudio, mas o vídeo em conjunto. É uma opção revolucionária mas que não está agradando a todos os usuários.

Haja vista que milhares de usuários sequer usaram a ferramenta. Para acessar essa opção basta clicar no ícone do áudio, e automaticamente a função será alterada para vídeo.

A partir disso, o usuário irá conseguir gravar o vídeo. A funcionalidade é bom para alguns — como outros sequer usam está acontecendo um certo conflito no aplicativo. Às vezes o usuário clica sem querer ao enviar um áudio, e automaticamente acontece a mudança para a outra modalidade.

Portanto, de acordo com informações do site WaBetaInfo — nas próximas atualizações será possível desativar essa funcionalidade do aplicativo. A fim de evitar conflitos aos usuários que sequer usam.

Observação: a mudança irá impedir que o usuário envie vídeos do tipo, mas ainda poderá receber — seja no privado ou em grupos do WhatsApp.

Leia mais: Golpe faz você perder WhatsApp e perfil nas redes

Como desativar essa opção?

Esta função poderá ser desativada através das configurações do WhatsApp. Logo, o usuário poderá clicar na aba de configurações e posteriormente clicar em “Conversas”. Terá uma opção em destaque acerca dos vídeos instantâneos.

Logo — o usuário irá clicar em “Desativar” e a partir daquele momento essa modalidade de vídeos será totalmente desabilitada por parte do usuário. Portanto, a partir disso será possível habilitar e desabilitar essa funcionalidade.

Em contrapartida, o usuário irá poder controlar essa funcionalidade. A fim de que conseguir não ser prejudicado por este função que muitos sequer usam.

A função já está sendo testada para os dispositivos iOS, mas tudo indica que até o fim do ano será possível usá-la também nos dispositivos Android, a fim de conseguir desabilitá-la completamente.

É importante sempre manter o WhatsApp atualizado, a fim de que todas as funções funcionem plenamente e o aplicativo fique livre de bugs. Por exemplo: quando o aplicativo está desatualizado, a funcionalidade de mandar áudios fica com problemas.

Leia mais: Anonimato: passo a passo para retirar suas fotos do Google