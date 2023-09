Se você alguma vez já digitou o seu nome no Google e se deparou com fotos as quais você não havia autorizado que fossem divulgadas em sites de acesso aberto, por exemplo, é compreensível que sinta como se sua privacidade tivesse sido invadida. No entanto, a empresa oferece a possibilidade de remover imagens de sua busca através de solicitação da pessoa que aparece nas fotos. Saiba mais detalhes sobre como fazer a solicitação, a seguir.

Anonimato: passo a passo para retirar suas fotos do Google. | Foto: divulgação

Sua privacidade em primeiro lugar

O Google oferece a possibilidade de remover imagens de sua busca mediante solicitação da pessoa que aparece nas fotos. Para fazer isso, a empresa disponibiliza um formulário que permite requisitar a exclusão de imagens e vídeos íntimos compartilhados na internet sem autorização.

No entanto, é importante ressaltar que nem todas as imagens podem ser excluídas, pois devem atender a critérios estabelecidos pela empresa. Continue a leitura para saber quais são os requisitos solicitados pelo Google, logo abaixo.

Conheça os requisitos para solicitar a exclusão de fotos

Os critérios definidos pelo Google para a remoção de imagens incluem:

Conteúdo explícito ou íntimo (nudez) compartilhado sem autorização.

Pornografia falsa involuntária (deepfake).

Pornografia associada indevidamente a você ou ao seu nome.

Imagens de menores de idade, mesmo que não contenham conteúdo explícito.

Informações de identificação pessoal, como fotos de documentos.

Compartilhamento em sites com práticas abusivas para remoção de conteúdo.

O processo de exclusão do Google se aplica apenas aos conteúdos presentes nos serviços da empresa. Para imagens hospedadas em outros locais, é necessário entrar em contato com os proprietários do site em questão. Nas redes sociais, as próprias plataformas oferecem meios para solicitar a remoção de conteúdo.

Como solicitar a exclusão de suas fotos?

Para solicitar a exclusão de fotos no Google, siga os seguintes passos:

Acesse o formulário no link fornecido. Selecione o motivo da solicitação e clique em “Próximo”. Descreva o conteúdo, escolhendo uma das opções disponíveis, e clique em “Próximo”. Preencha seus dados pessoais e forneça informações adicionais, como links para o conteúdo, capturas de tela e termos de pesquisa relacionados. Finalize a solicitação clicando em “Enviar”.

Após o envio do formulário, você receberá uma confirmação por e-mail. Durante a análise, o Google pode solicitar informações adicionais e informará a decisão tomada.

Exigências do Google para apagar ‘nudes’

É importante notar que o Google tem requisitos específicos para a remoção de imagens íntimas. A exclusão só ocorrerá se três condições forem atendidas:

A imagem exibe uma pessoa sem roupa, envolvida em um ato sexual ou situação íntima. A imagem foi capturada ou compartilhada sem o consentimento da pessoa que aparece nela. Não houve pagamento à pessoa pela divulgação do conteúdo na internet ou em outro lugar.

O Google considera fatores como interesse público e relevância ao avaliar solicitações de remoção, mas geralmente as imagens íntimas não têm valor de interesse público.

Situações diferentes podem ser denunciadas

Se a sua situação não se encaixa nos critérios mencionados, é aconselhável verificar a página do Google para denúncias de conteúdo por motivos legais, como difamação ou violação de direitos autorais. Para tal, é preciso ter acesso ao formulário, através de um link específico do Google, clicando aqui.

