Táticas para ganhar na Lotofácil da Independência; aprenda a jogar do jeito certo

Se você pensa em jogar na Lotofácil de Independência e acerte os 15 números, levará para casa uma bolada de R$200 milhões.

E se te contarmos que há algumas dicas que podem ser vantajosas na hora de fazer seu jogo e aumentar suas chances de ganhar? Separe papel e caneta agora, ou prepare o dedo para tirar print dos tópicos abaixo.

Lotofácil de Independência: 6 dicas para aumentar as chances de levar os R$ 200 milhões

Faça mais de uma aposta

Esta aqui é a mais básica de todas. Suas chances de ganhar crescem muito quando faz mais de um jogo. Mas fique atento ao seu orçamento, hein?

Evite sequências numéricas

Exercite um pouco mais sua criatividade quando for fazer o jogo e não coloque números em sequência, como 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. A chance de serem sorteados é baixíssima.

Escolha os patinhos feios

Sabe aqueles números que ninguém escolhe, os patinhos feios da cartela? Coloque-os no seu jogo. Isso vai elevar suas chances de acertar a combinação.

Veja os resultados anteriores

É tipo estudar para vestibular. Dê uma olhada nos resultados de jogos anteriores e estude para tentar achar algum padrão: números que sempre saem (ou os que nunca saem), sequências que já foram sorteadas, e por aí vai.

Jogue em grupo

Não seja egoísta. Jogar em grupo, fazendo um bolão, aumenta a probabilidade de ganhar. Isso porque, além de vocês pensarem nas apostas juntos, conseguem se juntar para comprar mais bilhetes e alavancar mais as possibilidades de ganhar.

Leve a sério

Esta, talvez, seja a dica mais importante. Se você realmente quer ganhar o prêmio da Lotofácil de Independência, jogue sério. Não escolha os números de qualquer jeito nem aleatoriamente. Pense bem e analise seu jogo.

Quando será o sorteio?

O sorteio da Lotofácil de Independência acontecerá no sábado, logo após o feriado do dia 7 de setembro, ou seja, dia 9 de setembro. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

