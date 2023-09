Golpe faz você perder WhatsApp e perfil nas redes

A internet e a tecnologia estão avançando cada dia mais e com isso, novas formas de conexão e até mesmo comunicação vão surgindo ao longo do tempo. Um exemplo disso é o aplicativo WhatsApp que é uma ferramenta ideal para ajudar na nossa comunicação e também no nosso dia a dia.

O WhatsApp permite enviar fotos, vídeos, fazer chamada de vídeo, enviar mensagens de textos e áudios, tudo para melhorar a comunicação com os familiares a amigos pela internet.

Só que não podemos deixar de notar que com essa evolução tecnológica, as emaças e golpes virtuais também estão crescendo com essa inteligência tecnológica e recentemente diversos usuários estão sendo afetados. Por isso trouxemos esse texto de como esses golpes acontecem, se proteger nesses dias é extremamente importante.

veja como acontece o golpe das redes sociais e se proteja.

O golpe está fazendo redes sociais desaparecerem

Infelizmente, as notícias não são boas, são diversos brasileiros que estão passando dificuldades enfrentando golpes alarmantes pela internet que está apagando as redes sociais. Ou seja, não é apenas o WhatsApp é um golpe que está roubando as redes sociais e até as linhas telefônicas das pessoas.

Diversos brasileiros acordaram e descobriram que as contas online foram totalmente invadidas por criminosos da internet.

Como funciona esse golpe?

Esses criminosos estão agindo rapidamente e usando informações de dados pessoas como o CPF, telefone, nome completo e entre outros dados, tudo para poder fazer uma solicitação da portabilidade numérica para outra operadora, para assim assumir o controle de vez da linha telefônica.

Fazendo isso, eles conseguem acessar o WhatsApp e também outras redes sociais e acabam até postando mensagens falsas e promove investimentos falsos usando a identidade da vítima com todos os dados que conseguiu.

Como me proteger desse golpe?

Revise suas senhas

É extremamente importante ter senhas fortes e não colocar uma única senha para todas as redes sociais para realmente se manter protegido, é recomendado utilizar letras com números e caracteres.

Nunca coloque informações que são óbvias, como por exemplo data de casamento, nascimento e assim por diante.

Evite armazenar suas senhas no navegador

Evite salvar as senhas no seu computador, elas podem ficar mais fáceis e vulneráveis aos criminosos, pois se seu computador for comprometido eles terão fácil acesso em suas redes sociais, anote suas senhas em lugares que são totalmente seguros e evite problemas.

As senhas são extremamentes importantes para a nossa segurança das informações pessoais, por isso busque criar senhas fortes e anote em lugares que somente você pode acessar.

