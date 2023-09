Guia para parcelar as compras sem usar cartão de crédito ou carnê

Desde o seu lançamento, o PIX revolucionou como realizamos transações financeiras no Brasil. E agora, uma nova funcionalidade surge para adicionar ainda mais versatilidade a esse sistema: o PIX Parcelado.

Mas afinal, o que é e como funciona? A seguir, exploraremos essa modalidade de pagamento, suas vantagens e algumas considerações importantes.

Guia para parcelar suas compras sem usar o cartão de crédito ou carnê. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pix Parcelado: o que é e como funciona?

O PIX Parcelado é uma extensão do sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. Ele permite que você faça um pagamento via PIX e divida o valor da transação em parcelas, de maneira semelhante ao parcelamento no cartão de crédito.

Essa funcionalidade pode ser especialmente útil em situações em que você precisa efetuar um pagamento, mas não dispõe do valor total na sua conta.

A operação do PIX Parcelado é relativamente simples. Ao realizar uma transação via PIX, você tem a opção de escolher o parcelamento.

O destinatário da transação recebe o valor integralmente à vista, enquanto o pagador divide o valor em parcelas. O parcelamento pode ser feito em até 24 vezes, com juros que variam entre 2,09% e 3,99%, dependendo da instituição financeira.

Uma característica interessante dessa modalidade de pagamento é que ele opera similarmente ao crediário digital, eliminando a necessidade de intermediários entre comprador e vendedor. Isso proporciona mais agilidade e facilidade na conclusão das transações.

Vantagens do PIX Parcelado

O PIX Parcelado oferece diversas vantagens aos usuários, sendo uma alternativa atrativa para quem deseja parcelar suas compras sem a incidência de altas taxas de juros. Algumas das vantagens incluem:

Flexibilidade de Pagamento : o PIX Parcelado oferece uma opção de parcelamento fora do tradicional cartão de crédito, com juros muitas vezes mais baixos;

: o PIX Parcelado oferece uma opção de parcelamento fora do tradicional cartão de crédito, com juros muitas vezes mais baixos; Uso em Diversos Estabelecimentos : ele pode ser utilizado em estabelecimentos que aceitem essa forma de pagamento, tornando-o uma opção versátil;

: ele pode ser utilizado em estabelecimentos que aceitem essa forma de pagamento, tornando-o uma opção versátil; Integração com o PIX: a funcionalidade é integrada ao sistema PIX que já se tornou amplamente utilizado no país.

Considerações Importantes

Apesar das vantagens, é essencial considerar algumas informações antes de optar pelo PIX Parcelado:

Limite do Cartão : o parcelamento está vinculado ao limite do seu cartão de crédito;

: o parcelamento está vinculado ao limite do seu cartão de crédito; Cobrança de Juros : lembre-se de que há cobrança de juros sobre o parcelamento, caso o pagamento não seja efetuado no vencimento;

: lembre-se de que há cobrança de juros sobre o parcelamento, caso o pagamento não seja efetuado no vencimento; Uso Consciente: assim como qualquer forma de parcelamento, é importante utilizar o PIX Parcelado de maneira consciente, evitando acumular dívidas desnecessárias.

O PIX Parcelado chega como mais uma opção para facilitar a vida financeira dos brasileiros. Seja para situações emergenciais ou para dividir compras de forma mais acessível, essa funcionalidade oferece flexibilidade e praticidade.

Com isso, é fundamental que cada usuário avalie as necessidades, preferências e os juros cobrados por cada instituição financeira antes de utilizar a modalidade e finalizar o pagamento.

