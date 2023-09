Alerta GERAL: WhatsApp tem configuração que rouba você; entenda

O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais baixado em todo o planeta, tem trazido inúmeras novidades ao longo de 2023, e uma das mais relevantes, fora os recursos de funcionalidade, é a proteção de dados dos usuários. No entanto, caso os ávidos entusiastas da plataforma não revisem suas configurações no app, podem acabar percebendo que algo está sendo roubado do seu smartphone. Ficou preocupado? Entenda mais detalhes do que deve ser alterado na configuração, logo abaixo.

O WhatsApp surpreendeu seus usuários com os “chats de voz em grupo”, uma abordagem inovadora para a comunicação virtual. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O quanto ele consome

No WhatsApp, você pode estar se deparando com um problema comum: falta de espaço no seu dispositivo devido ao armazenamento de mídias que nem sempre são relevantes.

A boa notícia é que, felizmente, existe uma solução simples e rápida para liberar até 50% mais espaço em apenas alguns segundos, melhorando a organização do seu aplicativo. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre esta valiosa dica, a seguir.

Leia mais: Polêmica: WhatsApp pode ter custo EXTRA no Brasil; entenda

O peso das mídias no seu WhatsApp

Muitas pessoas permitem que o WhatsApp salve automaticamente todas as mídias recebidas na galeria do dispositivo. No entanto, essa prática não é ideal, pois inclui imagens e vídeos que podem não ter relevância para você, como propagandas de grupos de negócios, mensagens sem sentido e fotos de terceiros.

Aprenda o truque para liberar espaço no WhatsApp

A valiosa e fundamental dica para liberar espaço no WhatsApp é desativar a opção de visibilidade de mídia nas configurações do aplicativo. Esse processo é simples tanto em dispositivos Android quanto iOS.

Passo a passo para desativar a função:

No Android, acesse as configurações do WhatsApp, vá para a seção de conversas e desative a visibilidade de mídia.

No iOS, acesse as configurações do aplicativo, vá para a seção de conversas e desative a opção “Salvar em Fotos”.

Vantagens da limpeza extrema no app

Você ficará surpreso ao ver quanto espaço estava sendo ocupado por esses arquivos não essenciais. A boa notícia é que desativar essa opção não exclui as fotos e vídeos do aplicativo, permitindo que você os acesse quando necessário. Além disso, você pode salvar manualmente as mídias importantes na sua galeria.

Com esse simples ajuste no WhatsApp, você pode economizar até metade do espaço ocupado no seu dispositivo, mantendo mais organização e controle sobre os arquivos presentes no aplicativo. Siga essa dica e desfrute de uma experiência mais completa e leve, sem excessos no seu aplicativo de mensagens.

WhatsApp em constante evolução

Recentemente, o site WABetainfo divulgou informações sobre um novo recurso que está em fase de testes nas versões Beta do WhatsApp. Este recurso tem o objetivo de aprimorar a experiência de ingressar em grupos, tornando-a mais agradável e simples para novos membros.

Novo recurso em teste

O novo recurso em questão está atualmente passando por testes na versão beta para Android. Sua finalidade principal é permitir que os recém-adicionados a um grupo tenham acesso ao histórico de mensagens da conversa, facilitando assim a integração desses novos membros, que poderão acompanhar as conversas anteriores.

A função é executada de forma automática, compartilhando as mensagens enviadas no grupo nas últimas 24 horas antes que um novo membro entre no chat. Isso significa que os recém-chegados terão a oportunidade de se familiarizar com os tópicos e discussões recentes, tornando mais simples o envolvimento nas conversas desde o início.

Segundo informações de um site especializado em WhatsApp, essa iniciativa visa melhorar a experiência dos novos membros em grupos, mantendo-os informados e conectados assim que ingressam na conversa. A tela de introdução para a ferramenta já foi vista na última versão beta, o que sugere que a implementação já está em andamento.

Segurança e privacidade preservadas

É importante destacar que, mesmo com o compartilhamento do histórico de mensagens, o WhatsApp mantém a segurança e a privacidade das conversas intactas. Todas as mensagens continuam protegidas pela criptografia de ponta a ponta, e um novo conjunto de chaves de criptografia é gerado para garantir que as mensagens permaneçam privadas e seguras quando são entregues aos dispositivos dos novos membros.

Vale ressaltar que a ativação desse recurso depende da ação de um administrador do grupo. Isso significa que os administradores mantêm o controle, assegurando que o recurso seja utilizado adequadamente e de acordo com as diretrizes estabelecidas. Com essa nova funcionalidade em desenvolvimento, o WhatsApp continua a oferecer maneiras inovadoras de melhorar a experiência de seus usuários em grupos de mensagens.

Leia também: Setembro começou e o WhatsApp ACABARÁ para estes celulares