Não se torne dependente dos filhos na velhice: 5 boas dicas

O pensamento que habita na mente de muitos pais dos dias atuais pode ser relativamente parecido. Como posso evitar que me torne dependente dos meus filhos quando envelhecer? Segundo especialistas compartilharam recentemente, existem cinco dicas essenciais para garantir que isso não aconteça no futuro, no entanto, as mesmas precisam ser postas em prática o quanto antes. Saiba mais detalhes, a seguir.

Especialistas dão 5 dicas para que pais não se tornem dependentes dos filhos na terceira idade. Imagem: arquivo/ FreePik

O futuro que os preocupa

A inquietação que paira sobre muitos pais é bastante nítida: como evitar depender dos filhos na terceira idade? Especialistas compartilham cinco conselhos essenciais e deixam claro que parte do percurso a ser percorrido envolve realizar um planejamento financeiro sólido e adotar medidas organizacionais.

Uma estratégia consiste em economizar para garantir independência no futuro e aproveitar os direitos assegurados pela legislação para os mais experientes. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida dos brasileiros atingiu 76,6 anos este ano. O estudo prevê que, em 2030, o Brasil terá 41,5 milhões de idosos.

5 dicas para garantir uma terceira idade independente

De acordo com especialistas, quanto mais cedo você começar a planejar e se organizar, melhor será a sua qualidade de vida na terceira idade e menor será a sua preocupação com o futuro financeiro.

Abaixo, separamos as cinco principais dicas:

Planejar a aposentadoria Definir o padrão de vida desejado na terceira idade Organizar suas finanças Construir uma reserva financeira e começar a poupar desde agora Investir em fontes de renda extra além da aposentadoria

Rever os gastos e guardar uma quantia mensal

Para planejar a aposentadoria e, consequentemente, a terceira idade, é necessário revisar os gastos e o padrão de consumo atuais. A partir desse ponto, comece a criar reservas financeiras, ou seja, economize dinheiro. Uma alternativa é sempre destinar pelo menos R$ 100 por mês para criar uma reserva de emergência.

A pergunta que deve guiar você para não depender dos filhos na terceira idade é: “Qual é o padrão de vida que desejo ter quando envelhecer?”. Com essa questão em mente, é possível definir o seu modelo ideal de qualidade de vida durante a terceira idade.

Orçamento apertado na aposentadoria

No país, aproximadamente 37,5 milhões de pessoas são aposentadas, pensionistas e beneficiárias do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O benefício mínimo é de R$ 1.320,00 e o teto máximo é de R$ 7.507,49. Entretanto, os dados indicam que apenas uma parcela mínima dos beneficiários do INSS consegue receber o teto máximo, o que significa que a maioria precisa enfrentar as dificuldades de um orçamento apertado.

Invista com planejamento

De acordo com os especialistas, é de fundamental importância investir em fontes de renda adicional para os idosos, algo que não seja tão afetado pelo aumento da inflação e, principalmente, que esteja disponível para ser utilizado a qualquer momento. O fundamental é agir e começar a planejar desde já. Tenha em mente que o foco é garantir uma boa qualidade de vida para o seu futuro, não abrindo mão de uma confortável e bem planejada independência financeira.

