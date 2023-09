Autoestima fraca: 4 frases da infância que te afetam até hoje

A infância é uma fase que influencia o comportamento das pessoas para o resto da vida. Traumas podem ser gerados a partir desta época, assim como a forma que a pessoa enxerga o mundo, suas preferências, personalidade, pontos de vista, etc.

A forma que a autoestima da criança é trabalhada pode moldar o futuro daquele adulto. Algumas frases ouvidas quando pequeno podem marcar a vida do indivíduo para sempre fazendo com que ressoem em diferentes etapas e ocasiões que ele passar ao longo do tempo.

Veja aqui 4 frases ouvidas na infância que podem destruir a autoestima.

É preciso ter cuidado com o que falamos para as crianças para que elas não cresçam com baixa autoestima, inseguras, reprimidas e desenvolvam problemas emocionais quando adultas. A infância é uma fase na qual a personalidade ainda está sendo formada e, por isso, todo cuidado é pouco.

Muitas frases ouvidas nesta época podem influenciar na forma de agir em diversas ocasiões diferentes no futuro. Veja aqui 4 exemplos do que não falar.

Se deseja que uma criança seja um adulto saudável emocionalmente, nunca diga essas 4 frases pra ela!

1. ” Você deveria ser igual ao seu irmão “

Comparações além de injustas são extremamente prejudiciais. Pessoas são diferentes e não podemos compará-las. Dizer esse tipo de frase pra uma criança causa competição, rivalidade entre irmãos, complexo de inferioridade, pois coloca um como superior ao outro, insegurança e baixa autoestima.

2. ” Não sabe fazer nada direito “

Essa frase é uma das maiores causadoras de insegurança no futuro. A infância é uma fase que o indivíduo ainda está aprendendo sobre o mundo que vive, portanto, é normal cometer erros. É preciso ter paciência.

3. ” Você só sabe chorar”

Ao ouvir isso a criança interpreta que demonstrar sentimentos é algo proibido, assim, passará a reprimir suas emoções e se tornará um adulto fechado e travado emocionalmente. Isso pode ocasionar numa depressão, ansiedade, e outros transtornos.

Expor o que sente é necessário, afinal humanos possuem sentimentos e ninguém é uma fortaleza.

4. ” Já estou farta de você “

Dizer isso faz a criança entender que é um fardo que os adultos precisam carregar, e esse pensamento pode crescer junto com ela. O pequeno pode pensar que está sendo rejeitado por quem deveria amá-lo e no futuro isso pode fazê-lo acreditar que não merece ser amado.

Cuidado com as palavras! Preste atenção no que fala para não machucar e ajudar a criar um adulto sem autoestima. Na dúvida, reflita antes de falar.

