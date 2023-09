Não coloque DINHEIRO nestes negócios, diz inteligência artificial

A inteligência artificial está cada vez mais presente na vida das pessoas, ajudando-as dentro dos mais diversos contextos. Ela auxilia na rotina diária, a exemplo da Alexa, auxilia no trabalho, a exemplo do já imensamente famoso ChatGPT e, ainda, auxilia até mesmo na hora de mostrar para cada indivíduo qual é o melhor caminho a ser seguido no que diz respeito aos investimentos.

E não deixa de ser algo realmente muito útil, considerando que muitas pessoas possuem o objetivo de investir em algo como forma de conseguir uma renda extra, ou mesmo uma renda principal tendo como base algo que lhes agrade.

Porém, é preciso ficar atento: a própria inteligência artificial já criou uma lista de quais são os negócios que devem ser evitados por quem não quer perder dinheiro ao invés de ganhar.

Ouvir a inteligência artificial na hora de investir em algo pode ser uma ótima ideia | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os investimentos que a inteligência artificial não indica

O ChatGPT já virou sinônimo de criação de conteúdo e, também, de respostas imediatas para os mais diversos tipos de questionamento.

E, quando questionada sobre quais são exatamente os tipos de negócios que qualquer investidor e/ou empreendedor deve evitar, estas foram as respostas dadas por esta inteligência artificial:

Os negócios multinível ou de esquema piramidal

Negócios desse tipo normalmente têm como base o recrutamento de outras pessoas, que deverão investir ou mesmo vender produtos.

De início eles parecem muito atraentes, mas acabam dependendo da entrada de novos membros, o que faz com que seja insustentável e, ainda, faz com que leve muita gente a perder dinheiro.

Os negócios voltados para indústrias que são muito reguladas

Algumas indústrias, a exemplo da indústria da maconha em algumas localidades, podem sofrer mudanças na regulamentação ou na legislação, afetando a viabilidade do negócio.

E estas mudanças acabam por impactar as operações e o lucro.

Os negócios que estão atrelados à moda ou às tendências

De acordo com a inteligência artificial, investir em algo que depende das tendências pode ser muito arriscado, considerando que tais tendências sempre mudam.

O que hoje faz sucesso pode ser facilmente esquecido no futuro, levando à diminuição das demandas e, obviamente, das vendas.

Os negócios ligados às indústrias que estão declinando

Os negócios voltados para indústrias que têm tudo para declinar a longo prazo, por conta de usarem tecnologias que são obsoletas, por exemplo, podem realmente não ser uma boa ideia de investimento.

Afinal, encontrarão grandes dificuldades no que diz respeito à competitividade.

Os negócios voltados para um público muito pequeno

A inteligência artificial também aponta que um negócio que oferece um serviço ou produto muito especializado, ou que tem um público pequeno demais, pode não conseguir se sustentar e crescer da forma esperada.

Os negócios cujo modelo de negócio ainda não foi testado

O risco de investir em algo que não possui provas de que dará certo é muito algo, financeiramente falando. Afinal, os resultados gerados podem ser decepcionantes.

Os negócios que possuem dívidas em aberto

Colocar dinheiro em algo que está com dívidas também não é uma boa ideia, a depender do montante em aberto e dos motivos que levaram a estes débitos.

A rentabilidade pode ser seriamente afetada, assim como a capacidade de crescimento do negócio.

Todo investimento deve ser feito de forma cautelosa

Por fim, é válido citar que, mesmo que escolha ficar longe destes investimentos apontados como arriscados pela inteligência artificial e escolha investir em outra coisa, qualquer pessoa deve tomar cuidado.

É muito importante estudar muito o assunto e o cenário, antes de comprometer seu financeiro com algo que pode, ou não, dar certo.

