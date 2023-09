Quem pode pedir aposentadoria rural?

Se você perguntar para os brasileiros a maioria vai falar que a aposentadoria é um objetivo de todos, porém que é muito difícil de ser alcançado, mas desejado para ter uma segurança financeiro quando for mais velho. A aposentadoria é mais desejada ainda com os trabalhadores rurais que na maioria das vezes, trabalham com condições exaustivas e sem o registro na carteira.

Esses trabalhadores podem receber aposentadoria mesmo sem ter contribuído com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), mas vale ressaltar que essa é a única classe de trabalhadores que podem receber desse benefício dessa maneira.

O servidor público que também trabalhou em atividade rural também consegue pedir a averbação de tempo rural para aposentadoria em seu regime próprio. Acompanhe o texto para saber mais.

confira os tipos de aposentadoria rural e os requisitos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Regras da aposentadoria rural

O primeiro ponto que devemos informar é que não é somente um tipo de aposentadoria rural, são 3 opções:

Aposentadoria por idade rural

Aposentadoria por idade híbrida, com tempo rural e urbano

Aposentadoria por tempo de contribuição urbana com contagem de tempo de atividade rural

Em suma, o trabalhador que precisa se aposentar por idade, apenas contando tempo desse trabalho precisa ter mais dois requisitos, que são:

Exercício das atividades pelo período de 15 anos, comprovado por prova documental e testemunhal

Idade mínima de 60 anos de idade para homens, e 55 anos para mulheres

A única diferença que citamos é a entra a aposentadoria rural e urbana, é a redução de cinco anos de idade que é exigida para os trabalhadores urbanos, ou seja, esses precisam de 65 anos de idade para os homens e 60 anos para as mulheres.

E a exigência de 15 anos na atividade rural é um pouco semelhante com a regra dos trabalhadores urbanos, onde a lei exige a carência de 180 contribuições para o benefício de aposentadoria por idade.

Importância de ter documentos comprobatórios

A comprovação de um requisito para conseguir a aposentadoria é uma parte muito delicada e um pouco complicada para reunir todos os documentos que é necessário, principalmente os documentos para a aposentadoria rural, tudo isso porque são uma parte crucial para que o trabalhador consiga ter o direito desse benefício.

Ou seja, sem os documentos corretos o pedido pode ser indeferido pelo INSS e também o trabalhador pode ficar sem receber os valores por direito. Lembrando que a Lei de Benefícios também traz alguns documentos para comprovar a atividade rural.

Documentação para dar entrada na aposentadoria rural

Os documentos para a aposentadoria rural variam de acordo com a categoria desejada. Mas de modo geral eles se dividem entre os documentos pessoais do trabalhador e os documentos de atividades pessoais e do segurado especial. Lembrando que os documentos pessoais são para a identificação do segurado: número do CPG e o documento de identificação com foto.

