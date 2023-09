O Auxílio Gás é um dos programas mais populares do Governo Federal. Trata-se de um auxílio do Governo para auxiliar os brasileiros na compra do gás de cozinha. O pagamento é feito com base no valor médio do gás de cozinha no Brasil — logo, o Governo é responsável por pagar 100% do valor para os beneficiários do programa social.

Auxílio Gás voltará a ser pago Veja as datas atualizadas | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Auxílio Gás deixará de ser pago?

Trata-se de um benefício diferente do Bolsa Família. O Vale-Gás é pago para os brasileiros que estão devidamente inscritos no Cadastro Único e possuem renda per capita igual ou menor que R$ 660 — isto é, meio salário mínimo.

Lembrando que o Cadastro Único é o sistema oficial do Governo Federal que reúne todas as informações pessoais de um grupo familiar. A partir deles os recursos são liberados para os seus titulares e membros cadastrados.

Muitos brasileiros ficaram chocados com algumas notícias que saíram nas redes sociais, a fim do fim do Auxílio Gás. Na qual relatava o fim do programa. Entretanto, a grande verdade é que o Vale-Gás não irá acabar, apenas terá uma pausa em seus pagamentos.

Haja vista que o benefício é pago a cada dois meses, mais precisamente nos meses pares. Logo, neste mês de setembro o benefício não será pago — apenas no mês de outubro. Lembrando que os pagamentos irão acontecer novamente apenas no próximo mês, a partir do dia 18.

Tal como o Bolsa Família o Vale-Gás é regido pelo Governo Federal e usa como base de pagamentos o dígito final do NIS (Número de Inscrição Social). É importante ficar atento a todos os detalhes do benefício.

Cadastro e valores

O cadastro no Vale-Gás acontece de maneira automática. Todos os meses são realizadas varreduras no sistema do Governo Federal, isto é, o Cadastro Único — a fim de conseguir identificar as famílias que estão aptas a receberem o benefício.

As famílias que estiverem aptas a receberem os benefícios poderão contar com o pagamento a cada dois meses de R$ 100/110 com base no valor médio do gás de cozinha. Por esse motivo, é importante estar sempre com o CadÚnico atualizado.

Haja vista que através do mesmo o Governo consegue identificar a renda mensal de cada família. A quantidade de membros, etc. O valor possui como base os dados nacionais do Gás de cozinha. Caso haja redução no preço do gás, o auxílio também sofrerá redução.

Tudo funciona de maneira totalmente equilibrada. Haja vista que é importante estar atento a cada oscilação de mercado a fim de evitar possíveis problemas vindouros. Estima-se que até o fim do ano mais de 4 milhões de famílias irão entrar no sistema do Auxílio Gás a fim de receberem os repasses.

