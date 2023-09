Quer uma TV nova? Veja o ranking das melhores no Brasil

Se você estava pensando em trocar de TV, talvez esta seja a hora perfeita para acertar em cheio na escolha da marca e modelo do aparelho. O ranking, divulgado recentemente, destaca as melhores opções disponíveis no mercado brasileiro, avaliando critérios como qualidade, preço e desempenho para chegar a um julgamento justo. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre quais aparelhos de tv estão no top 10 do mercado nacional.

Veja o ranking dos melhores aparelhos de televisão à venda no mercado brasileiro, considerando a opinião de consumidores e especialistas. | Imagem: Victoria_Watercolor / pixabay.com

Só há espaço para as melhores

Foi divulgado, recentemente, o ranking dos melhores aparelhos de televisão à venda no mercado brasileiro, considerando a opinião de consumidores e especialistas.

A pesquisa destaca as melhores opções disponíveis a nível nacional, abrangendo uma variedade de marcas e preços para atender às diferentes necessidades dos consumidores em busca da melhor experiência de televisão. Antes de fazer sua escolha, é importante considerar suas preferências pessoais e orçamento, para encontrar a TV que melhor se adapta às suas necessidades. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre o aguardado ranking.

Confira as 10 melhores TVs do mercado brasileiro

Segundo informações do TechMundo, a pesquisa levou em conta critérios como qualidade, preço e desempenho para chegar a essa classificação. Itens como design, qualidade de imagem, som, durabilidade e preço também foram avaliados cuidadosamente. Saiba mais detalhes, sobre quem está entre as Top 10, logo abaixo.

1. Samsung

A Samsung lidera o mercado de televisões e é amplamente elogiada pelos consumidores, tanto por sua qualidade técnica quanto por seu design elegante. As TVs da Samsung utilizam tecnologia QLED e pontos quânticos, resultando em cores ricas e vibrantes. Além disso, oferecem recursos como o Modo Ambiente e controle por voz, elevando a experiência do usuário a um novo patamar.

2. Sony

A Sony é reconhecida por proporcionar TVs de alta qualidade que oferecem uma experiência de visualização imersiva. Com tecnologias inovadoras, como o processador X1 e resolução 4K, as TVs da Sony garantem cores vivas, contraste impressionante e detalhes nítidos. A marca também oferece modelos com suporte a HDR, elevando ainda mais a qualidade da imagem.

3. LG

A LG é outra líder de mercado, conhecida por sua qualidade e durabilidade. As TVs OLED da LG têm recebido elogios pela reprodução de cores intensas e pretos profundos, tornando-as ideais para filmes e séries. Além disso, a LG investe em tecnologia de som avançada, proporcionando uma experiência de áudio imersiva. Seus recursos inteligentes e interface amigável também a tornam uma escolha popular entre os consumidores em busca de alta qualidade.

4. TCL

A TCL, uma marca chinesa, conquistou seu espaço no mercado devido ao excelente custo-benefício. Seus aparelhos de TV oferecem qualidade de imagem impressionante, incluindo modelos com tecnologia de pontos quânticos a preços acessíveis. A TCL também investe em sistemas de áudio aprimorados para melhorar a experiência do usuário e inclui recursos inteligentes que permitem acesso a diversos aplicativos de entretenimento.

5. Philips

A marca europeia Philips é conhecida por sua abordagem inovadora. Ela oferece televisores com a tecnologia Ambilight, que projeta cores na parede atrás da TV, criando uma experiência visual envolvente. As TVs Philips apresentam imagens nítidas e vibrantes, além de recursos inteligentes avançados para uma experiência completa de entretenimento.

6. Philco

A Philco é uma marca tradicional e confiável no mercado brasileiro, com uma história de excelência em eletrônicos. Seus televisores combinam qualidade de imagem, tecnologia de som avançada e recursos inteligentes para proporcionar uma experiência de entretenimento completa.

7. AOC

A AOC oferece aparelhos de TV com desempenho sólido e preços competitivos. A marca investe em tecnologias avançadas de imagem para proporcionar uma experiência de visualização satisfatória. Além disso, seus modelos incluem recursos inteligentes que facilitam o acesso a uma variedade de aplicativos de entretenimento.

8. Toshiba

A Toshiba é uma marca reconhecida por sua experiência em eletrônicos. Seus aparelhos de TV oferecem qualidade de imagem impressionante e recursos avançados para uma experiência de visualização excepcional. Com modelos que incluem resolução 4K e tecnologia de pontos quânticos, a Toshiba atende aos consumidores que buscam alta qualidade de imagem. A marca também investe em recursos inteligentes e conectividade para melhorar a experiência do usuário.

9. Panasonic

Com anos de presença no mercado, a Panasonic mantém uma alta qualidade em seus aparelhos de TV. As TVs LED e OLED da marca oferecem imagens nítidas e cores realistas, com desempenho notável em ambientes bem iluminados. A marca japonesa também se destaca na fabricação de TVs com recursos inteligentes, permitindo a conexão com vários aplicativos e serviços de streaming.

10. Hisense

A Hisense, marca chinesa, tem se destacado no mercado brasileiro de TVs. Com modelos em diversos tamanhos, a marca investe em tecnologias de imagem avançadas, proporcionando uma qualidade visual impressionante. Além disso, seus aparelhos são equipados com recursos inteligentes que oferecem fácil acesso a aplicativos de streaming e conteúdo online.

*Com informações da TechMundo.