Viajar no feriadão? 6 destinos que todo mundo precisa conhecer

O feriadão já é nesta semana, e, como de costume, quem pode fazer aquela famosa ‘enforcada’ no trabalho e emendar os dias, provavelmente quer curtir o descanso em uma bela viagem com família ou amigos. E se você se encaixa nesse grupo, é a hora de preparar as malas e partir para aproveitar o próximo feriado prolongado da melhor forma possível. A seguir, conheça seis opções de destinos que vão tornar o seu descanso inesquecível.

Hora de arrumar as malas

Chegou a hora de preparar as malas e partir para aproveitar o próximo feriado prolongado da melhor forma possível. Todos nós desejamos um descanso merecido, e para garantir que tudo ocorra sem problemas, é essencial planejar cada detalhe da viagem.

Então se você já se decidiu que vai viajar, mas só falta escolher o destino para o merecido descanso, continue a leitura, a seguir, para conhecer algumas opções incríveis para desfrutar do feriado de dia da Independência do Brasil, na próxima quinta-feira (7).

6 lugares paradisíacos no Brasil para viajar no feriado

1. Belém (PA)

Belém oferece uma experiência única, com seu clima e cultura peculiares. Um destaque imperdível é a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, erguida em 1909 e famosa por abrigar a imagem da santa. A gastronomia local é uma atração à parte, com o saboroso açaí puro acompanhado de pratos salgados. Não deixe de visitar o Mercado Ver-o-Peso, o maior mercado a céu aberto da América Latina, onde você encontrará as melhores castanhas e farinhas do mundo.

2. Bonito (MS)

O nome já diz tudo – Bonito é verdadeiramente deslumbrante. Com suas águas cristalinas e cavernas milenares, é o destino ideal para os amantes do ecoturismo e da aventura. Explore a Gruta do Lago Azul e a Nascente Azul, nomeada devido à sua água incrivelmente azul. No Aquário Natural, você poderá mergulhar com peixes e vivenciar uma experiência inesquecível. Se desejar interagir com cobras, o Projeto Jibóia é uma opção que promove a educação ambiental e a preservação dessas espécies fascinantes.

3. Foz do Iguaçu (PR)

Foz do Iguaçu é um espetáculo da natureza que atrai visitantes de todo o mundo. As Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas naturais do mundo, são verdadeiramente impressionantes, com seus 82 metros de altura. A proximidade com o Paraguai também oferece a oportunidade de fazer compras com preços atraentes devido aos baixos impostos. Se você sonha com um iPhone, este é o lugar para adquiri-lo a um preço mais acessível.

4. João Pessoa (PB)

Considerada a terceira cidade mais antiga do Brasil, João Pessoa oferece uma excelente relação custo-benefício em termos de alimentação e hospedagem. A Praia de Tambaú, as Piscinas Naturais do Seixas e o Centro Cultural São Francisco são atrações imperdíveis. Destaque para a Areia Vermelha, uma extensa faixa de areia que surge quando a maré baixa perto da costa do Cabedelo, criando um cenário fascinante.

5. Natal (RN)

Natal ostenta um dos litorais mais deslumbrantes do Brasil. A Praia de Ponta Negra, o Morro do Careca e o Parque das Dunas são opções perfeitas para esquecer a rotina. Um passeio de buggy pelo litoral norte e litoral sul é uma experiência inesquecível, com a opção de escolher entre uma versão mais aventureira ou tranquila. Imagine a emoção de percorrer as dunas de buggy!

6. Praia do Forte (BA)

Por último, mas não menos importante, temos a Praia do Forte, na Bahia. Esta é uma das praias baianas mais famosas, com sua areia clara e coqueiros que adornam toda a região. Além de desfrutar da paisagem deslumbrante, você pode visitar o Projeto Tamar, que se dedica à preservação e cuidado das tartarugas marinhas. Uma experiência educativa e enriquecedora para toda a família.

Escolha o melhor paraíso

Então, arrume suas malas e escolha o destino que mais lhe atrai para aproveitar ao máximo o feriado de 7 de setembro. Seja explorando a cultura única de Belém, mergulhando nas águas cristalinas de Bonito, maravilhando-se com as Cataratas de Foz do Iguaçu, conhecendo a história de João Pessoa, desfrutando das praias de Natal ou relaxando na Praia do Forte, há opções incríveis para todos os gostos e interesses. Garanta que este feriado prolongado seja inesquecível, repleto de momentos especiais e experiências memoráveis.

