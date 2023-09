Cantor famoso do Brasil resolve dar um tempo! Revelação de crise chocou os fãs

Você já sofreu uma crise de ansiedade? A sensação de ter o coração disparado antes de uma prova ou de encontrar alguém que cause uma emoção a mais em seus sentimentos, pode ser considerada como ansiedade, uma reação natural do nosso corpo a situações de estresse. Mas e quando este desconforto mental atinge níveis perigosos, o que fazer? Saiba mais sobre o transtorno que afastou um famoso cantor brasileiro, logo abaixo.

Entenda melhor o que é o transtorno de ansiedade. Problema que afastou o cantor Wesley Safadão dos palcos.

O cuidado com a saúde mental

Você já experimentou a sensação de ter seu coração batendo mais rápido antes de uma prova importante ou de encontrar alguém significativo? Isso é o que chamamos de ansiedade, uma reação natural do nosso corpo a situações de estresse.

No entanto, quando a ansiedade se torna uma constante e nos mantém em estado de alerta prolongado, pode evoluir para um transtorno de ansiedade, como aconteceu com o cantor Wesley Safadão, que recentemente anunciou uma pausa em sua carreira devido a crises de ansiedade. Continue a leitura e entenda mais detalhes sobre o transtorno e quais os tratamentos para quem sofre do mesmo problema.

Quando a ansiedade ultrapassa limites ‘normais’

A ansiedade, em sua forma natural, desempenha um papel importante em nossa sobrevivência. Ela nos ajuda a reagir diante de situações difíceis e potencialmente perigosas. Por exemplo, quando nos deparamos com uma ameaça real, como um animal agressivo, nosso corpo entra em modo de alerta para nos preparar para a fuga ou defesa. O problema surge quando essa resposta natural é ativada mesmo na ausência de qualquer perigo real.

O transtorno de ansiedade é caracterizado por uma resposta desproporcional a situações cotidianas, onde o corpo entra em um estado constante de alerta, como se estivesse constantemente enfrentando uma ameaça iminente.

Ansiedade e seus sintomas

Segundo explicou ao g1, o Dr. Dartiu Xavier, professor de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, as crises de ansiedade ocorrem devido a uma reação química no corpo. Durante uma crise, a amígdala, uma parte do cérebro, libera uma grande quantidade de adrenalina. No entanto, ao contrário do que aconteceria em uma situação de perigo real, as defesas naturais do corpo para controlar os efeitos da adrenalina são desativadas no transtorno de ansiedade.

Os sintomas de uma crise de ansiedade podem incluir palpitações, sudorese, formigamento, coração acelerado, pupilas dilatadas, vômitos, mãos frias e muito mais. Esses sintomas físicos podem ser intensos e angustiantes, tornando as crises de ansiedade experiências extremamente desafiadoras.

Brasil tem índice alarmante de pessoas com transtorno

Wesley Safadão não está sozinho em sua luta contra a ansiedade. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada em julho deste ano, quase 19 milhões de pessoas no Brasil sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. Isso coloca o país com um dos maiores índices de ansiedade em toda a América Latina.

Era digital e busca por padrões

O Dr. Xavier observa que a ansiedade é uma condição multifatorial, mas destaca que o modo como vivemos atualmente, em um ambiente de constante competição e comparação, torna as pessoas mais suscetíveis a desenvolver ansiedade.

Nossa sociedade, em grande parte, valoriza a exposição e coloca uma pressão significativa sobre as figuras públicas. Elas são constantemente avaliadas e pressionadas para atender a padrões irreais de perfeição. O Dr. Xavier observa que isso é amplificado pelas redes sociais, onde as pessoas frequentemente se comparam às vidas aparentemente perfeitas que veem no Instagram e em outras plataformas. Isso cria um ambiente de competição constante, levando as pessoas a se imporem padrões extremamente elevados, o que pode ser um fator importante de gatilho da ansiedade.

Entenda o caso de Wesley Safadão

Recentemente, o cantor Wesley Safadão surpreendeu os fãs, ao anunciar a decisão de se afastar dos palcos por um período para priorizar sua saúde mental. Safadão compartilhou que está enfrentando um esgotamento mental devido os compromissos intensos de sua carreira.

Em suas redes sociais, o cantor descreveu sua situação, afirmando que estava há três dias sem conseguir dormir. “São dias delicados, eu não venho muito bem nos últimos dias”, afirmou Safadão, que enfatizou a importância de aprender a se respeitar, cuidar de seu corpo e de sua saúde, concluindo com a ideia de que precisa se dedicar mais a si mesmo. Seu anúncio foi recebido com apoio dos fãs e amigos com mensagens de carinho e força ao artista.

Wesley Safadão alcançou grande destaque em todo o Brasil com a música “Camarote”, em 2015, consolidando-se como um dos artistas mais bem remunerados do cenário musical do país. Os cachês para seus shows chegam a atingir a marca de R$ 200 mil, devido a enorme popularidade do artista.

