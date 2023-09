Carteira de Trabalho Digital: como consultar com o CPF

Já consultou sua Carteira digital de Trabalho? Em uma era cada vez mais digitalizada, a Carteira de Trabalho ganha sua versão online, oferecendo benefícios que vão além da comodidade. Para os adeptos da agilidade e da eficiência, a CTPS Digital surge como uma ferramenta indispensável que, com apenas alguns cliques, disponibiliza informações cruciais como histórico profissional, salários e até direitos trabalhistas.

A Carteira de Trabalho é essencial para comprovar vínculos empregatícios e direitos trabalhistas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Carteira de Trabalho possui versão digital

Historicamente, a Carteira de Trabalho é um dos documentos mais significativos para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Este documento físico sempre foi uma espécie de “passaporte profissional”, guardando informações vitais sobre a trajetória laboral de cada indivíduo. No entanto, seu uso no cotidiano não é prático, uma vez que a maioria das pessoas prefere não portá-la para evitar perdas ou danos. Isso pode criar complicação quando o documento é solicitado inesperadamente para verificar pendências contratuais ou confirmar detalhes de empregos passados.

Veja também: Passo a passo para emitir sua Carteira de Trabalho Digital AGORA

A boa notícia é que a tecnologia trouxe uma solução eficiente para esse dilema. Agora é possível consultar a Carteira de Trabalho usando nada mais que o CPF, o Cadastro de Pessoa Física. Para ter acesso a essa facilidade, os interessados precisam baixar o aplicativo CT Digital, disponível tanto para Android quanto para iOS. Após o download, é necessário fazer login utilizando as credenciais da conta Gov.br, vinculada ao CPF do usuário. Se o trabalhador ainda não tiver uma conta, o cadastro pode ser realizado facilmente através do próprio aplicativo.

Esse avanço digital representa uma revolução para o dia a dia dos trabalhadores, eliminando os riscos associados ao transporte e manuseio do documento físico. Além de prevenir a perda ou deterioração da Carteira de Trabalho física, a versão digital oferece outras vantagens. Entre elas, destaca-se a agilidade na obtenção de informações. A qualquer momento, o trabalhador pode verificar seu vínculo empregatício, fiscalizar seus direitos e até mesmo facilitar processos como a solicitação do seguro-desemprego, do abono salarial e do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda.

Outra contribuição significativa da CTPS Digital é a integração com as bases de dados do Ministério da Economia. Isso significa que todas as informações sobre o trabalhador estão centralizadas em um único lugar, facilitando o acesso tanto para os empregados quanto para os empregadores. A digitalização da Carteira de Trabalho também tem o potencial de acelerar processos burocráticos, melhorando o aproveitamento das vagas de emprego disponíveis no mercado.

Alternativa de acesso

Para aqueles que enfrentam problemas durante o acesso via aplicativo, uma alternativa é entrar no site oficial da Secretaria do Trabalho, onde o processo de consulta é similar. Tudo isso é feito para tornar a experiência do trabalhador o mais simples e prática possível.

Portanto, a CTPS Digital é mais que uma comodidade: é um avanço que simplifica vários aspectos da vida laboral, proporcionando mais agilidade, segurança e eficácia para os trabalhadores brasileiros. E o melhor de tudo é que esse recurso tecnológico está ao alcance de todos, podendo ser baixado em qualquer loja de aplicativos.

Veja também: Quanto tempo a empresa tem para assinar a carteira de trabalho?