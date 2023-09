Quanto um MEI pode emprestar pelo Pronampe?

Sobre o Pronampe – Descobrir o caminho para fortalecer micro e pequenas empresas pode ser um desafio, principalmente em cenários econômicos incertos. Porém, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), com o apoio da Caixa Econômica Federal, tem oferecido novas possibilidades financeiras para este segmento empresarial. Mas como essa linha de crédito funciona, e quem são os empreendedores que podem realmente se beneficiar dela?

A Caixa Econômica Federal (CEF) participa do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), oferecendo linhas de crédito diferenciadas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quem pode solicitar crédito no Pronampe?

Administrado pelo governo federal, o Pronampe foi estabelecido como um canal de crédito específico para micro e pequenas empresas, além dos Microempreendedores Individuais (MEIs). A Caixa Econômica Federal é uma das instituições financeiras vinculadas ao programa e tem um papel vital na distribuição desses recursos. Uma peculiaridade desse programa é que os montantes a serem liberados são calculados com base em uma porcentagem do faturamento anual das empresas, informado por elas próprias. De forma geral, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) pode receber um montante de até R$ 150 mil, mas esse valor pode variar e ser equivalente a até 30% do faturamento anual da empresa.

Para um entendimento mais detalhado, é válido abordar os critérios que definem quem pode ou não acessar esse crédito. O programa é aberto não apenas para as categorias de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mas os MEIs também têm sua parcela de acesso. No entanto, cada uma dessas categorias tem regras específicas sobre o limite de faturamento que podem apresentar. Por exemplo, os MEIs possuem um teto de faturamento de R$ 81 mil por ano. As Microempresas podem ir até R$ 360 mil, enquanto as Empresas de Pequeno Porte podem ter faturamentos anuais que variam entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões.

Os valores dos empréstimos também são calculados de forma proporcional ao faturamento anual. Ou seja, suponhamos que um MEI tenha alcançado seu teto de faturamento de R$ 81 mil no ano anterior à solicitação do empréstimo. Nesse cenário, o valor máximo que ele poderia receber via Pronampe seria de R$ 24,3 mil. De forma similar, uma Microempresa com faturamento de R$ 360 mil poderia ter acesso a um empréstimo de R$ 108 mil. No entanto, é crucial destacar que mesmo que uma Empresa de Pequeno Porte atinja um faturamento de R$ 4,3 milhões, ela não poderia receber mais do que R$ 150 mil, uma vez que este é o limite máximo estabelecido por CNPJ.

Como solicitar

A solicitação para acesso a essa linha de crédito da Caixa passa por um processo que começa digitalmente. O primeiro passo envolve acessar o portal e-CAC com as credenciais fornecidas pelo Gov.br. Depois de inserir o CPF, o empresário deve procurar pela opção “Pronampe” e seguir para “Autorizar o compartilhamento de dados”. Esse compartilhamento permitirá que a Caixa acesse informações sobre o faturamento da empresa, que são fundamentais para determinar o valor do empréstimo que pode ser concedido.

A Caixa Econômica Federal e o Pronampe representam, portanto, uma importante via de fortalecimento para o setor de micro e pequenas empresas, oferecendo oportunidades de crédito que são especialmente calibradas para atender às suas necessidades e realidades financeiras. Em um ambiente empresarial onde o acesso ao crédito pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso, essa iniciativa se coloca como um recurso valioso para a estabilidade e o crescimento desses negócios.

