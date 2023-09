Chá de capim-limão: quais são os benefícios e quanto tempo demora para agir

O chá de capim-limão ou capim-santo é conhecido por seus benefícios contra ansiedade e o estresse, sendo uma escolha famosa e recorrente entre aqueles que preferem soluções naturais para cuidar da saúde mental. Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre os benefícios desta planta e o modo ideal de preparo de acordo com a sua necessidade.

Saiba a forma correta de se preparar o chá de capim-limão e descubra seus benefícios. | Foto: Reprodução / Vecteezy

O chá que é aliado da sua saúde

O chá de capim-santo é conhecido por seus benefícios no alívio da ansiedade e do estresse, sendo uma escolha popular entre aqueles que preferem abordagens naturais para cuidar da saúde mental. O capim-santo, mais popularmente chamado de capim-limão, é uma planta que apresenta folhas com perfume agradável e marcante, por conter citral, uma espécie de óleo essencial.

No entanto, é importante compreender quanto tempo leva para que os efeitos terapêuticos desta planta se manifestem e como preparar o chá de forma adequada. Saiba a resposta para essas questões, a seguir.

Chá como terapia

Para quem busca uma sensação de calma, os primeiros sinais dos efeitos do chá de capim-santo ou capim-limão podem ser percebidos aproximadamente 40 minutos após a ingestão das primeiras doses. No entanto, para uma ação terapêutica completa, é necessário aguardar pelo menos três dias de consumo regular.

A nutricionista Vanderlí Marchiori, co-fundadora da Associação Paulista de Fitoterapia, enfatiza a importância de tornar o chá parte da rotina diária para colher seus benefícios. Ela brinca ao dizer que “se você deseja reduzir a ansiedade, é para tomar o chá todos os dias, até nos dias menos santos.”

Preparo correto

Para garantir a eficácia do chá de capim-limão, é fundamental seguir o processo de preparação correto. Marchiori recomenda o uso de pelo menos uma colher de sobremesa de capim-santo picado para cada 300 mililitros de água fervente. A mistura deve ser mantida no fogo por no máximo três minutos para extrair todos os componentes benéficos da planta.

Dicas alternativas para preparar seu chá

O farmacêutico Luís Carlos Marques, diretor da Associação Paulista de Fitoterapia e professor aposentado da Universidade Estadual de Maringá, sugere uma técnica de infusão. Nesse método, a água deve ser aquecida até entrar em ebulição, depois a chama deve ser desligada e o capim-santo deve repousar na água quente por não mais que 10 minutos. Para essa abordagem, é necessário utilizar uma quantidade maior da erva, geralmente de 2 a 3 colheres de sopa.

Chá de saquinho versus folha fresca

É importante notar que o chá de capim-santo em saquinhos de chá pode não ser tão eficaz. Segundo Vanderlí, esses saquinhos geralmente contêm apenas 1,5 grama da planta, o que é insuficiente para proporcionar efeitos significativos. Além disso, a qualidade da folha seca utilizada nos saquinhos é desconhecida, o que torna preferível optar pela versão fresca da planta, quando possível. Vanderlí enfatiza que a versão fresca também é mais saborosa.

