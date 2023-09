Cachorro sempre fugia de abrigo e o motivo é de CORTAR o coração

As constantes fugas de Scout, um cachorro vira-lata que estava aguardando adoção no abrigo, mostravam que o esperto cãozinho não estava muito interessado em ser escolhido por uma família, mas sim em escolher seu próprio lar. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre a tocante história e seu desfecho, a seguir.

Scout, o cachorro que resolveu escolher seu próprio lar em uma comunidade para idosos. | Foto: Reprodução

‘Doguinho’ fujão e sua história

Em alguns casos, a situação toma um rumo surpreendente, e foi exatamente isso que aconteceu com um cão que escapou do abrigo onde vivia para encontrar um lar em uma instituição de idosos.

Esse fiel companheiro canino fugiu do abrigo em Michigan, nos Estados Unidos, em direção ao mesmo destino por três vezes consecutivas. Como resultado, acabou sendo adotado pela comunidade da casa de repouso e assumiu a importante função de cão de guarda e protetor dos idosos. Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre a emocionante história digna de um filme.

Scout, o cãozinho vira-lata

O protagonista dessa história é Scout, um vira-lata que estava aguardando adoção no abrigo. No entanto, ele parecia não estar interessado em ser escolhido por uma família, mas sim em escolher seu próprio lar. Scout demonstrou sua determinação ao escapar do abrigo repetidamente em direção ao lar de idosos.

Marna Robertson, a administradora da casa de repouso, ficou impressionada com a persistência de Scout e decidiu ouvir o que o destino estava tentando lhe dizer. Ela compartilhou suas observações com a equipe e perguntou se alguém gostaria de adotar esse adorável cachorro.

O Controle de Animais do Condado de Antrim, no estado de Michigan, foi chamado para lidar com a situação. Quando encontraram Scout, ele estava confortavelmente deitado em um sofá na sala de espera da casa de repouso. É incrível como ele conseguiu escapar do abrigo, atravessar uma avenida movimentada e superar cercas de até 3 metros de altura para chegar ao seu destino final, que estava na mesma rua.

Destinado à comunidade

Depois de várias tentativas de devolvê-lo ao abrigo, a administração da casa de repouso finalmente desistiu, acreditando que o destino havia unido Scout à comunidade dos idosos.

Scout, agora oficialmente adotado pela casa de repouso, conquistou o coração dos residentes e funcionários. Cada pessoa na instituição sente que o cachorro pertence a eles. Ele desempenha o papel de cão de guarda, monitorando os corredores e garantindo a segurança do local. Além disso, Scout visita os pacientes, brinca com eles e aguarda ansiosamente por carinhos e atenção.

Em pouco tempo, Scout se adaptou completamente à sua nova casa e assumiu as responsabilidades que ele mesmo decidiu abraçar. Esta é uma história incomum em que o cão escolheu seu próprio lar, invertendo o processo de adoção que normalmente ocorre. Scout é um exemplo notável de como os laços entre humanos e animais podem ser verdadeiramente especiais.

