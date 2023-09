Usei a água oxigenada destas 5 formas e fiquei ESPANTADA

As mulheres têm vários truques de estética para fazer dentro de casa já que a maioria dos procedimentos estéticas em clínicas são não acessíveis para todas. Então dicas que vem desde nossas avós fazem sucesso até hoje com a nova geração.

A água oxigenada (peróxido de hidrogênio) é muito usada pelas mulheres e também popularmente conhecida por usos químicos, cosméticos e terapêuticos. Além disso, a água oxigenada também tem diversos outros benefícios, principalmente quando o assunto é sobre limpeza.

Percebe-se que a água oxigenada é muito popular na casa dos brasileiros, seja para limpeza, pois a água pode ajudar a limpar superfícies e objetos ou na área da beleza na descoloração dos pelos. Veja o texto abaixo e descubra mais sobre ela.

5 maneiras de usar a água oxigenada como você nunca imaginou. Imagem: FreePik

5 formas surpreendentes da água oxigenada que você precisa conhecer

Veja abaixo opções para usos domésticos desse produto que faz um sucesso na casa dos brasileiros:

1. Aplicação em colchões:

Deseja tirar manchas indesejadas dos colchões? Já pensou em usar a água oxigenada para isso? É isso mesmo que você leu, aplique nas áreas manchadas e depois esfregue bem com uma escova, ao mesmo tempo que a mancha vai sair ela vai desinfetar o colchão.

2. Limpeza de vaso sanitário:

Por mais que limpamos diariamente o nosso banheiro, as vezes sempre aparece algumas manchas no vaso sanitário e para limpar ele, coloque uma boa quantidade da água oxigenada e depois cubra com o papel higiênico e deixe por algumas horas. Logo em seguida, esfregue com uma escova, você vai perceber que vai tirar todas as manchas e depósitos de calcário.

3. Limpeza de prateleiras brancas:

As prateleiras brancas são lindas, menos quando mancha e não sai mais. A água oxigenada pode te ajudar a remover essas manchas, aplique e esfregue com uma esponja, você vai ver a cor sendo reativada nas prateleiras. Pode usar na de PVC, plástico e alumínio.

4. Remoção de manchas em tecidos:

Percebe-se que a água oxigenada é uma aliada para tirar manchas, o tecido também está incluso nisso. Coloque um pouco da água oxigenada na área da mancha e esfregue devagar, feito isso lave na máquina depois da aplicação.

Essa dica é essencial para limpar travesseiros, cortinas, roupas e até mesmo lençóis.

5. Tratamento de camisetas brancas:

Para as pessoas que precisam usar camisetas brancas diariamente, é também uma boa dica para poder remover as manchas amarelas, a água oxigenada é uma aliada. O processo é feito igualmente no que citamos acima, aplique e esfregue devagar e depois leve para a máquina de lavar, você vai ver a camiseta ficando branca novamente.

Uma observação, antes de usar a água oxigenada em tecido ou superfície, faça um teste em uma área pequena para não ter reações negativas.

