Mulheres que usam estes perfumes são as MAIS PODEROSAS

Mulheres que andam cheirosas realmente chama mais atenção onde passa, principalmente quando são perfumes importados, por isso é importante avaliar bem a possibilidade de conseguir comprar um perfume de grife para momentos especiais.

O perfume dá um toque extra, um charme na mulher, deixando ainda mais atraente. São aromas que expressam uma única combinação e sempre são criados por grandes perfumistas que conseguem captar os melhores ingredientes e um sai melhor que o outro, além de uma grande fixação no dia a dia, por isso eles são mais caros.

conheça os perfumes que mais chamam atenção nas mulheres. Imagem: Pixabay

Perfumes importados mais irresistíveis para as mulheres

1. Aqua Allegoria Rosa Palissandro – Guerlain

O primeiro deles e que não pode ficar de fora, é o lançamento que ocorreu nesse ano, é um floral amadeirado e que começa com notas de coentro e limão, logo em seguida vem rosa-damascena, gerânio e jacarandá, esses ingredientes trazem a representividade das notas de coração.

E no fim tem sândalo e patchouli, são pontos extremamente importantes de serem citados, pois aqueles que conhecem sabe que isso garante durabilidade no perfume.

2. L’Interdit Rouge Ultime Eau de Parfum – Givenchy



O L’Interdit Rouge Ultime é um perfume âmbar floral que também foi lançado neste ano de 2023 nos últimos meses, e desde o seu lançamento teve um bom alcance. As notas iniciais são de jasmim, néroli e flor de laranjeira tunisiana, já as notas de coração são detuberosa e cacau e as notas finais são ambroxan, patchouli, vetiver e tabaco.

3. J’Adore L’Or – Dior

Se você é uma mulher que ama perfumes importados e com aquele cheiro que realmente represente a feminilidade, ou seja, perfume chique e adociado, essa é uma ótima opção. Ele foi lançado em 2010 e ainda é um sucesso, ele tem leva rosa e jasmin nas notas de topo, seguindo de fava tonka e baunilha, e no final podemos sentir um aroma de ládano francês, patchouli e âmbar, para reforçar o aspecto doce.

Veja também: Conheça 5 perfumes sedutores presentes no mercado brasileiro

4. Gaultier Divine Eau de Parfum – Jean-Paul Gaultier

Em quarto lugar, trouxemos outro perfume com âmbar florar e que realmente quase todas as mulheres gostam, principalmente as mais vaidosas. Esse perfume foi criado por Quentin Bisch, responsável por criar muitas fórmulas originais. Com isso, as notas de início são: Calypsone, bagas vermelhas e bergamota. Já as notas médias são de lírio, jasmim e ylang ylang, antes das notas de merengue e patchouli.

5. Fame Parfum – Paco Rabanne

E o último e não menos importante e chique, é o Fame da Paco Rabanne. Esse perfume também é um show, um floral frutado e que realmente trouxe grandes comentários positivos dentro do mercado de perfumaria. Ele tem: manga, pimenta rosa e bergamota no começo, logo em seguida se destaca as notas de olíbano, patchouli e jasmim, e por último, sândalo, benjoim e almíscar.

Veja também: Cheiro renovado: 3 perfumes que serão ideais para a primavera 2023