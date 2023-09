Conheça 5 perfumes sedutores presentes no mercado brasileiro

Há momentos em que a pessoa quer se destacar, para isso, além de uma roupa charmosa, nada melhor do que usar um perfume sedutor, aqueles aromas que mesmo a uma distância considerável, todos conseguem sentir. Geralmente, troca de olhares acontecem e se perguntam “quem está utilizando este perfume?”. E com isso, toda a atenção se volta para a pessoa. Caso queira experimentar essa sensação, use um dos 5 perfumes mais sedutores que serão explanados aqui, confira.

Estes 5 perfumes são os mais sedutores do mercado brasileiro, saiba quais | Imagem de Luisella Planeta LOVE PEACE 💛💙 por Pixabay

Como escolher o melhor perfume?

A escolha de um perfume é algo bastante individual e subjetivo, pois vai além do preço dele, mas engloba os gostos e individualidades de cada pessoa. Por exemplo, pode ser o melhor perfume do mundo, mas caso a pessoa tenha alergia, não adianta de nada, pois ao usá-lo, ela não irá se sentir bem.

Além disso, entende a ocasião onde o perfume será usado, para saber exatamente qual estilo de perfume será usado. Não é regra, mas geralmente, perfumes mais leves são usados no dia a dia, ao passo que os perfumes mais sedutores, em momentos noturnos.

Por fim, experimente mais de uma opção de perfume e use-o em sua pele e entenda qual a sensação proporcionada pela fragrância, para apenas depois disso tudo, escolher qual irá comprar. Durante o processo, não tenha pressa.

Veja também: Especialistas Alertam Para 6 Hábitos Que Evitam O Fim Do Casamento

A lista possui perfumes nacionais e internacionais

Ilia Completa – Natura: este perfume da Natura possui como notas de topo a bergamota, pataqueira, mandarina e pimenta rosa. Por conta disso, é bastante peculiar e excelente para momentos mais sedutores.

este perfume da Natura possui como notas de topo a bergamota, pataqueira, mandarina e pimenta rosa. Por conta disso, é bastante peculiar e excelente para momentos mais sedutores. Good Girl Blush – Carolina Herrera: já nesse outro perfume, ele se parece bastante com o anterior em alguns aspectos, pois no topo apresenta Bergamota e Amêndoa Amarga. Ele também se apresenta como uma excelente opção.

já nesse outro perfume, ele se parece bastante com o anterior em alguns aspectos, pois no topo apresenta Bergamota e Amêndoa Amarga. Ele também se apresenta como uma excelente opção. Eudora Golden – Eudora: mais um perfume que no topo, apresenta Bergamota, Lichia, Framboesa, Cassis, Prunela, Maçã do amor, Pimenta Rosa e Pêra, por conta de ter toda essa mistura de aromas, ele é um dos preferidos.

E também há outras opções mais leves, como White Diamonds en Rouge Elizabeth Taylor e o Íris – Avatim. Basta que o interessado vá até uma perfumaria e experimente cada aroma e veja qual o que mais se adequa ao estilo dele.

Vale a pena comprar perfumes importados?

Embora em algumas situações eles possam ser mais caros que os perfumes nacionais, pode valer bastante a pena realizar a aquisição deles. Já que não importa a marca, praticamente todos eles são bem conhecidos por terem um aroma ímpar.

Além disso, é possível encontrar uma gama de opções no momento de comprá-los. O que facilita (ou dificulta, a depender do ponto de vista) a compra pelo usuário. Sem contar nas embalagens, que sempre são impecáveis.

Provavelmente o único ponto negativo, está nas taxas e impostos que podem incidir sobre eles, quanto mais caro for o produto, caso seja parado na alfândega, pode receber uma tributação alta.

Veja também: Diga ADEUS Definitivo Às Baratas: 4 Maneiras De Blindar Sua Casa