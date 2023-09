Diga ADEUS definitivo às baratas: 4 maneiras de blindar sua casa

Por mais que limpe a casa todos os dias ainda sim pode aparecer alguns insetos pequenos que nm imaginamos, como por exemplo, as baratas. Se você está tentando encontrar maneiras de se livrar delas sem precisar ficar gastando muito dinheiro com produtos químicos para jogar dentro de casa, trouxemos esse texto com 4 dicas naturais que podem te ajudar a se livrar de uma vez por todas dos insetos.

As baratas são insetos que as vezes nem conseguimos ver que tem em nossa casa, elas gostam de ficar em ambientes mais escuros, por isso toda vez que for limpar a casa é sempre bom dar uma olhada nos cantos das casas que são mais escuros e em alguns móveis também.

4 métodos que podem te ajudar a se livrar das baratas. Imagem: tartila / FreePik

4 maneiras de blindar sua casa e se livrar das baratas

1. Terra Diatomácea: O poder das algas fossilizadas

A terra diatomácea é eco-friendly, que no caso é totalmente eficaz para combater as baratas. A terra diatomácea é originada as algas microscópicas fossilizadas e os seus minúsculos fragmentos são como um abrasivo e com isso danifica o exoesqueleto das baratas e leva a desidratação.

Pegue esse pó e espalhe nas áreas onde as baratas têm costume de ficar, na maioria das vezes atrás dos móveis, rodapés, cantos e assim por diante. Evite colocar nas áreas úmidas já que a terra diatomácea absorve a umidade rapidamente.

2. Pepino: Um Repelente Natural Surpreendente

O pepino é muito conhecido e usado, frequentemente, em diversas receitas culinárias, mas não é somente isso para que ele serve. Ele também pode servir como um repelente natural para eliminar as baratas, sabia disso? Para fazer isso, coloque as cascas do pepino ou os pedaços em áreas onde mais aparece baratas na sua casa, elas não gostam do cheiro e consequentemente não vão mais aparecer nesses locais.

3. Bicarbonato de Sódio: Uma solução doméstica versátil

O bicarbonato de sódio também pode ser usado como um inseticida natural, é isso mesmo que você leu! Pegue um pouco de bicabornato de sódio e coloque junto com alguns pedaços de cebola, isso vai formar uma isca para as baratas, porém tome cuidado na quantidade de cebolas já que são tóxicas para diversos animais domésticos.

Ou se preferir algo mais seguro, misture o bicarbonato de sódio com açúcar de confeiteiro.

4. Óleos Essenciais: Repelentes naturais aromáticos

Os óleos essenciais estão sendo mais conhecidos por agora, e os óleos mais cítricos principalmente o de limão e eucalipto são ótimos como repelentes naturais, por isso a nossa dica é para que você misture algumas gotas dos óleos nos produtos de limpeza ou no vinagre branco para formar um repelente.

Vale ressaltar que é essencial que os óleos são repelentes e não que matam as baratas, é somente por precaução para eliminar as baratas.

