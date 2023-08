Baratas ADORAM estes 4 cheiros na sua casa; evite-os

As baratas são conhecidas por invadir nossas casas em busca de abrigo e comida. Muitas vezes, são odores específicos presentes em nossos lares que despertam o interesse desses indesejáveis insetos. Reconhecer e entender quais são esses cheiros pode ter um papel importante na prevenção de infestações. Continue a leitura para saber os quatro principais aromas que mais atraem as baratas e como reduzir esses cheiros.

Saiba os 4 cheiros que as baratas mais gostam e aprenda como se livrar de tais odores. | Foto: Dirk Schumacher / Pixabay

O perfume que elas gostam

Não, não estamos falando de mulheres, e sim de algo que certamente não é do seu agrado: as baratas. Esses insetos têm a fama de invadir ambientes residenciais em busca de refúgio e alimento. Em muitos casos, são determinados aromas presentes em nossas residências que despertam o interesse desses indesejados insetos.

Reconhecer e compreender quais são esses odores pode desempenhar um papel fundamental na prevenção de uma infestação. A seguir, revelaremos os quatro principais odores que mais atraem baratas e quais as soluções para minimizar esses cheiros, a fim de manter sua casa livre desses visitantes indesejados.

Os 4 cheiros irresistíveis para baratas



1. Ambientes escuros e aromas orgânicos

Baratas sentem atração por locais escuros e úmidos, com o odor de mofo ou terra. Tais lugares proporcionam condições ideais para a decomposição de matéria orgânica, propiciando a reprodução desses insetos. Áreas com pouca ventilação, como porões e banheiros, são particularmente favorecidas.



2. Umidade

O cheiro proveniente de locais úmidos, como banheiros e porões, funciona como um convite para as baratas. O aroma de mofo e terra úmida resulta do processo de decomposição da matéria orgânica em ambientes excessivamente úmidos.

Dica: Reparar vazamentos imediatamente e garantir uma boa ventilação em áreas propensas à umidade é essencial.



3. Papeis e papelão

De forma surpreendente, esses materiais atuam como ímãs para as baratas devido à presença de celulose. Além disso, sua habilidade de reter umidade e odores os torna ainda mais atrativos.



Dica: Armazenar papel e cartão em locais secos, evitando contato com substâncias atrativas para baratas, é recomendado.



4. Cheiro de comida

Para as baratas, o aroma dos alimentos é irresistível. Elas são particularmente atraídas por:

Produtos ricos em amido: cereais, pães e massas.

Bebidas açucaradas: refrigerantes, álcool e xaropes.

Comidas doces e gordurosas: doces e petiscos.

Frutas e vegetais em estágio avançado de maturação ou deterioração.

Alimentos protéicos: queijos e carnes.

Dica: Para evitar a atração, manter os alimentos armazenados em recipientes herméticos e eliminar migalhas ou restos de comida é imprescindível.

Aprenda a deixá-las (bem) longe

Repelir baratas de maneira eficaz é uma preocupação comum para manter um ambiente doméstico saudável. Existem vários métodos que podem ser adotados para minimizar a presença desses insetos indesejados.

Em primeiro lugar, manter a higiene é fundamental. Isso inclui limpar regularmente migalhas, resíduos de alimentos e sujeira, além de garantir que os alimentos sejam armazenados em recipientes herméticos. A vedação de rachaduras e fendas nas paredes e pisos também reduzirá os esconderijos potenciais das baratas.

Outro método eficaz é a utilização de armadilhas adesivas, que capturam as baratas quando elas entram em contato com a superfície pegajosa. Produtos naturais como óleos essenciais de hortelã-pimenta, lavanda ou cedro também podem atuar como repelentes naturais, ajudando a manter as baratas afastadas.

Baratas e os riscos à saúde

Além do incômodo que as baratas causam, esses insetos também podem representar riscos para a saúde humana. Elas são conhecidas por carregarem bactérias, vírus e alérgenos em seus corpos, podendo contaminar alimentos e utensílios de cozinha. As proteínas presentes nas fezes e na pele das baratas podem desencadear reações alérgicas e piorar condições respiratórias, como asma. Além disso, o contato com baratas pode causar irritações na pele.

Outro fator preocupante é que as baratas podem ser portadoras de agentes patogênicos causadores de doenças, como a salmonela, que podem ser transmitidas aos humanos através da contaminação de alimentos e superfícies. Portanto, repelir baratas não é apenas uma questão de conforto, mas também de preservação da saúde.

