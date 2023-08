Excesso de cuidado pode ser sinal de manipulação destes 3 signos

O assunto “possessividade” tem estado muito em alta ultimamente, por conta da exposição de diversos relacionamentos nos quais uma das partes é abusiva. Porém, muitas vezes esse termo não é esclarecido da forma como deveria, sendo que até mesmo pode ter ligação com os signos.

Ser um ser humano possessivo significa, em essência, ter a constante e incontrolável necessidade de se apropriar de alguém ou de algo. Este sentimento, por sua vez, costuma surgir quando as sensações profundas de rejeição ou de perda se manifestam.

Não raramente, a pessoa que é possessiva deseja não só manter tudo aquilo que já é seu, mas também busca manter certo controle sobre situações e pessoas de seu convívio. E esta atitude, por sua vez, pode acabar se manifestando nos mais diversos aspectos da convivência, seja dentro de amizades, das relações de trabalho ou em relacionamentos amorosos.

O possessividade nestes signos pode ser grande | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O papel que a astrologia exerce

Muitas pessoas pensam na astrologia quando estão falando de signos, mas não necessariamente compreendem que ela está ligada aos traços do comportamento e da personalidade humanos.

Inclusive, alguns signos do zodíaco simplesmente têm maior tendência a apresentar um comportamento possessivo.

Porém, é válido lembrar que a astrologia não tem o poder de determinar o caráter ou mesmo o destino de alguém de forma perpétua: ela somente fornece insights a respeito de padrões e tendências, no que se refere especificamente a fatores como educação e escolhas feitas. São estes os elementos que desempenham um importante papel na criação da personalidade.

Os signos cujos nativos têm tudo para apresentar um comportamento possessivo

De qualquer forma, porém, existem exatamente 3 signos que podem fazer com que seus nativos acabem seguindo o caminho da possessividade.

São eles:

O signo de Câncer

Regido pela Lua, este signo definitivamente precisa estar nessa lista, uma vez que o famoso satélite natural influencia diretamente a intuição, as emoções e o cuidado, o que sugere que os cancerianos podem ser protetores até demais.

Inclusive, quando percebem algum tipo de ameaça em relação aos seus relacionamentos, essa situação de posse pode ficar ainda mais intensa.

O signo de Touro

O segundo lugar da lista é ocupado por um signo regido pelo planeta Vênus, ligado a valores materiais, ao amor e ao luxo, o que influencia os taurinos a terem um apego maior à segurança e à estabilidade.

O sentimento de posse não raramente tem origem no desejo de manter a estabilidade e se livrar de mudanças imprevistas, considerando que a resistência de Touro a sair da zona de conforto é grande. Lembrando que ele está entre os signos que se apegam tanto a coisas quanto a pessoas.

O signo de Escorpião

Escorpião ocupa o terceiro lugar desta lista surpreendente, sendo regido por Marte e por Plutão, que são planetas atrelados à paixão, ao desejo e à transformação.

Seus nativos são reconhecidos por serem intensos com as emoções, se apegando a pessoas, objetos e ideias de forma profunda. O que definitivamente pode ser confundido com possessividade.

