Setembro vem com alerta de saúde para 3 signos do zodíaco

Setembro se aproxima e um alerta para cuidar de sua saúde também. Mas se acalme, segundo a previsão dos astros, está previsto que três signos em especial precisarão ter um cuidado mais especial com esta área da vida, para que seus planos continuem fluindo de forma linear, sem contratempos, como gripes ou até enfermidades mais sérias. Para que você possa se cuidar e se prevenir, confira, logo abaixo, quais os signos que estão mais propensos a alguma enfermidade no próximo mês.

Conheça os três signos que precisarão redobrar os cuidados com a saúde em setembro. | Foto: Reprodução

Setembro alerta para sua saúde

À medida que adentramos o mês de setembro, o universo parece estar em um estado de profunda transformação. A conjunção de múltiplos planetas em movimento retrógrado, aliada à ocorrência da Superlua cheia em Peixes, nos convida a um período de reflexão, reavaliação e ajustes internos. Este momento traz consigo tanto oportunidades de crescimento pessoal quanto desafios, especialmente no que diz respeito à saúde de determinados signos do zodíaco.

Signos que requerem atenção à saúde

Touro

Os indivíduos sob o signo de Touro encontram-se sob a influência retrógrada de dois poderosos planetas. Urano, em sua trajetória retrógrada em Touro, pode induzir sentimentos de instabilidade, abarcando tanto o aspecto emocional quanto o físico. Flutuações de humor, sensações de ansiedade e desconfortos corporais podem surgir de maneira imprevisível.

O movimento retrógrado de Júpiter acentua ainda mais a necessidade de introspecção e reflexão acerca da saúde e do bem-estar. Neste período, é aconselhável aos taurinos desacelerar, priorizar o descanso e estar atentos a quaisquer sinais do corpo clamando por cuidado.

Peixes

Como o signo regido pela água e pelas emoções, Peixes pode ser particularmente sensível aos efeitos da Superlua cheia. Este fenômeno pode intensificar as emoções e, em alguns casos, manifestar-se fisicamente por meio de distúrbios do sono, sensibilidades digestivas ou até mesmo enfermidades leves. Os piscianos são instados a reconhecer que este período pode ser emocionalmente desafiador. Assim, investir em práticas de autocuidado, como meditação, terapia ou momentos de tranquilidade, pode ser extremamente benéfico.

Leão

Os leoninos têm enfrentado uma série de avaliações pessoais devido à retrogradação de Vênus em seu signo. Questões relacionadas à autoestima e autovalorização podem vir à tona neste contexto. À medida que o movimento retrógrado de Vênus se encerra, os leoninos podem experimentar um certo esgotamento e até mesmo queixas menores de saúde.

Este é um momento para reafirmar o próprio valor, cercar-se de positividade e, quem sabe, permitir-se agrados que promovam bem-estar. Adicionalmente, a conjunção de Mercúrio e Júpiter em trígono em 4 de setembro oferece uma oportunidade propícia para diálogos curativos e conexões profundas com entes queridos.

Autocuidado com o seu corpo

Com a virada do mês, é essencial que esses signos estejam atentos à sua saúde e bem-estar, navegando pelas energias cósmicas com autocompaixão e cuidado. Cuidar de si mesmo é de fundamental importância para equilibrar tanto a mente quanto o seu corpo. Exercícios físicos, assim como práticas de relaxamento, como meditação, ajudarão a aliviar o estresse no próximo mês.

Estabelecer limites e buscar apoio social também são importantes e, em casos mais delicados e complexos, ajuda profissional como terapia pode oferecer as ferramentas que você precisa para enfrentar desafios emocionais.

