WhatsApp gera ansiedade, mas se alguém demora para responder, faça isso

O jeito como nos comunicamos mudou de forma permanente após inovações como o WhatsApp. No entanto, a praticidade para enviar e receber mensagens pode causar um efeito contrário para pessoas mais ansiosas, quando eventualmente há uma certa demora na resposta da pessoa com quem estamos conversando, seja da área profissional ou pessoal. A seguir, aprenda três conselhos ideais para saber como lidar com esse ‘problema de comunicação’ da melhor maneira possível.

As funções da IA do WhatsApp são surpreendentes | Imagem: rawpixel.com / freepik.com

O WhatsApp te causa ansiedade?

O WhatsApp revolucionou a forma como nos comunicamos, proporcionando uma velocidade surpreendente na entrega de mensagens aos destinatários. Entretanto, um desafio persistente continua: o atraso nas respostas, o que pode gerar inquietação, especialmente quando o assunto é importante, ao menos para você.

Independentemente se a questão envolve amigos, familiares ou colegas, dominar a habilidade de lidar com essa demora é importantíssimo para manter a serenidade e não dar brechas para a ansiedade tomar conta da sua mente. A seguir, revelamos três valiosos conselhos para saber lidar com esse tipo de situação.

Leia mais: Faça isso para visualizar o status do WhatsApp sem que ninguém saiba

Abaixo estão três orientações práticas para enfrentar essa circunstância:

1. Pratique a arte da paciência

A primeira sugestão, que se destaca por sua óbvia importância, é cultivar a paciência. É fundamental reconhecer que variáveis como horários inconvenientes ou compromissos imediatos podem influenciar na demora da resposta. Caso esse intervalo de tempo ultrapasse seis horas, considere a aplicação das próximas dicas. É preciso compreender que a demora raramente denota desinteresse; frequentemente, está associada a vicissitudes cotidianas.

2. Mande uma nova mensagem

Em determinados contextos, pode ocorrer de as notificações não serem ativadas mesmo após a leitura da mensagem. Se perceber que não houve resposta, ponderar o envio de uma segunda mensagem para chamar a atenção do destinatário é uma opção sensata. É plausível que a pessoa tenha visualizado a mensagem inicial, mas adiado a réplica por algum motivo.

3. Tente outras alternativas de contato

Quando a urgência se faz premente, sopesar a possibilidade de efetuar uma ligação é sensato. Mesmo que o intuito seja simplesmente atrair a atenção, uma ligação se apresenta como uma estratégia eficaz. A notificação de chamada preenche a tela do dispositivo, chamando a atenção do destinatário. Contudo, não é imperativo aguardar que a chamada seja atendida; o toque em si já alcança o propósito desejado.

Imprevistos podem acontecer

É fundamental também presta atenção aos indicadores que mostram o status da mensagem. Duas marcas de seleção indicam que a mensagem foi entregue, enquanto uma única marca significa que a mensagem não chegou ao destinatário. Caso a entrega não ocorra, fatores como desconexão à internet ou falhas no aplicativo podem estar por trás.

Sem resultados positivos: qual o próximo passo?

Em situações mais pessoais, é bem possível que a pessoa precise de um tempo para pensar ou simplesmente não esteja pronta para responder. Mostrar que você é maduro ao não insistir por uma resposta mostrará não apenas autopreservação e amor próprio, como um sinal de que você está tranquilo emocionalmente.

É válido ressaltar também que muitas vezes o problema não é a pessoa e sim imprevistos pelos quais todos nós estamos sujeitos a passar, como instabilidades de funcionamento no próprio aplicativo de mensagens ou no serviço de internet da pessoa, por exemplo.

Leia também: WhatsApp revela a localização de QUALQUER pessoa e você não sabia