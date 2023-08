Agora dá para pagar no crédito usando PIX; veja como funciona

Muitas pessoas escolhem pagar no crédito ou mesmo são levadas a fazer um pagamento nessa modalidade constantemente e, muito provavelmente, nunca imaginaram que um dia a modalidade Pix também poderia estar atrelada a esta opção.

Aliás: desde que foi lançado de forma oficial, o Pix tem facilitado a vida de boa parte da população brasileira das mais diversas formas, no que diz respeito às transações financeiras. E, agora, mais uma novidade sobre ele tem tudo para surpreender ainda mais quem já o utiliza diariamente.

Todos os detalhes sobre esse assunto podem ser checados a seguir.

A possibilidade de pagar no crédito muitas vezes é mais prática | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entendendo a nova possibilidade atrelada ao Pix

O Banco Central do Brasil recentemente fez o anúncio de mais uma ferramenta criada para facilitar a forma como a população brasileira realiza transações financeiras de forma virtual. Segundo Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, uma nova forma de pagar pelo Pix irá simplesmente descartar o uso do cartão, para quem deseja pagar no crédito. A afirmação foi feita no decorrer de sua participação em um evento da Associação Comercial do Paraná, realizado na cidade de Curitiba.

Ou seja: o cartão de crédito físico não será necessário.

Desta maneira, assim como já ocorre em algumas instituições financeiras, a exemplo do famoso Nubank, será possível fazer o pagamento de contas ou mesmo realizar transações instantâneas usando o respectivo limite do crédito no próprio Pix, havendo vínculo com um empréstimo ou com algum cartão digital.

A intenção do Banco Central é fazer com que as funcionalidades no Pix fiquem centralizadas, de modo que as instituições bancárias fiquem autorizadas a oferecer a nova função para todos os seus clientes e, desta forma, contribuam ainda mais para que o número de golpes e fraudes envolvendo cartões físicos fique cada vez menor. Além disso, a ferramenta contaria, também, com taxas consideravelmente menores, quando comparadas com as taxas que são pagas com o uso do cartão em compras presenciais.

Ainda segundo o atual presidente do BC, um ambiente único deve ser criado, de modo a contemplar a opção voltada para a transferência: por meio do agregador financeiro, o usuário não terá mais necessidade de baixar um aplicativo para cada banco, uma vez que todos os produtos de cada instituição estão centralizados em um único local.

Para pagar no Pix usando crédito será preciso pagar taxas

Quem escolhe sempre pagar no crédito sabe que em diversas transações desse tipo existe a necessidade de pagar algum tipo de taxa e, no chamado Pix Crédito, isso não seria diferente. Embora o Pix propriamente dito seja isento desse tipo de pagamento, as instituições financeiras podem recorrer à geração de taxas no que diz respeito ao crédito que for movimentado de forma instantânea.

Vale lembrar, porém, que recentemente a Caixa Econômica Federal pegou muitos cidadãos de surpresa, ao anunciar uma taxação referente às transferências Pix.

De qualquer forma, independentemente de haver ou não esse tipo de cobrança, é sempre importante frisar que, no que diz respeito às finanças, existe a necessidade de se organizar e nunca gastar mais do que o que for realmente necessário.

