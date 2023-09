Banco do Brasil toma decisão e facilita crédito para os brasileiros

Muitos brasileiros podem, em algum momento da vida, enfrentar problemas financeiros, necessitando assim de recursos financeiros para quitar dívidas ou até mesmo investir em seu negócio. Nessas horas uma das alternativas é o empréstimo pessoal. Continue a leitura para entender melhor como funciona o crédito pessoal do Banco do Brasil e conheça suas vantagens.

Entenda melhor como funciona o crédito pessoal do Banco do Brasil e conheça suas vantagens. | Foto: montagem / Reprodução – Divulgação

Crédito na mão

Se você está enfrentando um momento delicado ou precisa de recursos financeiros para investir em seu empreendimento, provavelmente já considerou as alternativas de empréstimo pessoal. Contrariando algumas percepções equivocadas, essa opção pode ser uma solução viável para muitos brasileiros, desde que seja utilizada de maneira responsável.

Continue a leitura, a seguir, e entenda como a opção de empréstimo pessoal funciona no Banco do Brasil, que anunciou, recentemente, vantagens atrativas desta modalidade para quem precisa de crédito rápido.

Leia mais: BB, Caixa e Bradesco liberam imóveis por 30% do valor; veja o que é preciso para comprar

Condições exclusivas de empréstimo no BB

O banco tem se empenhado cada vez mais em tornar o acesso ao crédito mais fácil para os brasileiros. Uma das vantagens desse empréstimo é o prazo estendido de 60 dias para o pagamento da primeira parcela. Isso significa que, ao solicitar o empréstimo hoje, você só precisará começar a pagar daqui a dois meses. Esse período maior permite que você tenha tempo para reorganizar suas finanças e ajustar as parcelas do empréstimo aos seus compromissos mensais.

Outras vantagens do Banco do Brasil

Além do prazo estendido para o início dos pagamentos, o Banco do Brasil oferece outras vantagens que o tornam uma excelente opção para os brasileiros. Em primeiro lugar, não é necessário justificar o motivo do empréstimo, o que proporciona flexibilidade para utilizar o valor emprestado como preferir.

E se chegar a data de pagamento e você não conseguir reunir o valor necessário? O Banco do Brasil oferece a opção “Pula-Parcela”, que permite escolher um ou dois meses no ano para não efetuar o pagamento da parcela. Esse benefício é especialmente atrativo para quem tem despesas extras em determinados meses, como dezembro, com festas de final de ano, início de ano letivo e pagamento de impostos.

Como solicitar o empréstimo do BB?

Para solicitar o empréstimo pessoal do Banco do Brasil, é necessário ser correntista da instituição financeira. Além disso, o banco realizará uma análise financeira do cliente, considerando seu histórico de consumo e pagamento, para aprovar ou não o empréstimo. O processo de solicitação envolve os seguintes passos:

Abra o aplicativo do Banco do Brasil e acesse sua conta. No menu principal, clique na opção “Empréstimos”. Selecione “Contratar empréstimo” e, em seguida, “Simular e contratar”. Será exibida uma lista de opções com taxas e prazos correspondentes. Escolha a opção que melhor atenda às suas necessidades e aguarde a confirmação da análise de crédito do banco.

Empréstimo como último recurso

É importante ressaltar que, embora o empréstimo possa ser uma ajuda valiosa, ele deve ser contratado com responsabilidade e planejamento. Isso se deve à alta incidência de juros sobre parcelas não pagas ou atrasadas, o que pode agravar ainda mais a situação financeira do cliente. Sendo assim, antes de tomar essa decisão, é fundamental avaliar cuidadosamente suas finanças e garantir que o empréstimo seja compatível com sua capacidade de pagamento.

Leia também: Criminosos agem desta forma no golpe do empréstimo consignado