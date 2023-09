Repescagem da restituição do IR 2023: quando a Receita pagará o 5º lote

Está chegando ao fim um dos momentos mais aguardados por todos os brasileiros, isto é, a restituição do Imposto de Renda. Neste mês, haverá o pagamento do quinto lote, que irá pagar a todos que estavam resolvendo pendências com a Receita Federal ou simplesmente, não estavam em listas de prioridade. Portanto, confira as datas e como realizar a consulta do CPF para saber se irá receber.

Quando será possível realizar a consulta?

Em todos os lotes, dias antes de acontecer o pagamento da restituição do Imposto de Renda, a Receita libera um sistema onde é possível que cada contribuinte verifique se terá direito a receber no lote em questão ou não.

Em setembro, a consulta ficará disponível a partir do dia 22 de setembro. Para saber se irá receber, basta ir até o site da Receita, digitar os dados e conferir como está o status da solicitação, caso apareça “em fila de restituição”, é porque irá receber no lote em questão.

A maioria das pessoas que ainda não receberam, é por conta que nas restituições anteriores, acabaram apresentando pequenas inconsistências nos dados citados, então, foi preciso realizar uma declaração para realizar a correção.

O que fazer ao não receber a restituição no dia 29?

Caso esteja tudo correto e não haja pendências com a Receita, o contribuinte tem direito de receber o valor no lote em questão, mas caso isso não aconteça, pode ser apenas problemas junto ao Banco do Brasil, que é responsável pelos repasses.

Pode ser que alguma informação bancária não esteja correta ou o pix informado não está no nome do titular da restituição. Para isso, é preciso entrar em contato com o BB e solicitar o reagendamento dos repasses.

O contato pode ser feito pela Central de Relacionamentos BB, discando 4004-0001 nas capitais brasileiras e 0800-729-0001 nas outras localidades. No caso de deficientes auditivos, há uma central somente para isso, basta discar 0800-729-0088.

Como funciona a lista de prioridades para receber a restituição?

Há milhões de pessoas a receberem a restituição em cada lote, por conta disso, é organizado por ordem de prioridade, quem possui a maior prioridade, recebe antes, quem não possui prioridade, recebe apenas quanto a lista de prioridades já tem passado.

Primeiro, encontra-se pessoas com mais de 80 anos e após elas, as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Logo após, entram pessoas que possuem deficiências ou patologias graves e em seguida, pessoas que a maior fonte de renda é proveniente do magistério.

E a grande novidade de 2023 é que quem optou pela declaração pré-preenchida também pode receber a restituição antes, de igual modo, quem optou por receber via pix.

