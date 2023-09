Ar-condicionado, ADEUS! Como baixar a temperatura de outra forma

Quando a temperatura aumenta, não tem jeito. Precisamos recorrer ao bom e velho ar-condicionado. O único problema é a conta de luz no final do mês que vem cara com o uso constante do refrigerador.

Mas, se existisse outra maneira de baixar a temperatura gastando menos? É essa a função de um novo dispositivo no mercado, que pode ser adquirido de forma online. Saiba do que se trata aqui e como tal dispositivo funciona.

Dispositivo promete substituir o ar-condicionado (Foto: divulgação)

Saiba qual é dispositivo que promete substituir o ar-condicionado

O ar-condicionado além de gastar muita energia gerando maior gasto financeiro, também é bastante nocivo ao meio ambiente. Por isso, um novo dispositivo que possui a mesma função do refrigerador de ar, mas com um custo menor, é ideal para que você economize seu dinheiro sem sofrer com o calor.

O dispositivo que vai solucionar seu problema é o Airmate MAC509, um ar-condicionado portátil, que possui um sistema integrado de tensões, permitindo que ele descarregue energia para diminuir a temperatura em mais de 10 graus. Pode ser usado em qualquer lugar, mesmo sem conexão.

Além disso, por ser portátil, este ar-condicionado móvel tem a vantagem de poder ser transportado para qualquer lugar fora de casa. Na hora de viajar e passar alguns dias ao ar livre, poderemos usar este substituto perfeito e reduzir a temperatura.

Veja mais: Coloque isto na porta de entrada da casa para atrair dinheiro

Quais são os recursos do Airmate MAC509?

O Airmate MAC509 é um ar-condicionado portátil projetado para uso interno e externo. Ele é compacto e leve, pesa apenas 10 kg, o que torna fácil de transportar.

O MAC509 possui um compressor rotativo que é eficiente em termos de energia e silencioso. Ele pode resfriar um espaço de até 25 m². O ar-condicionado também possui um modo de descongelamento automático para evitar que o gelo se acumule no compressor.

Recursos:

O MAC509 possui os seguintes recursos:

Refrigeração de até 25 m²;

Compressor rotativo eficiente e silencioso;

Modo de descongelamento automático;

Portátil e leve;

3 opções de alimentação: tomada elétrica, tomada de carro e estação de energia portátil;

Temporizador de 24 horas;

Controle remoto.

Embora apresente diversos benefícios, tem também alguns contras. Veja abaixo quais são:

Preço elevado;

Não é adequado para uso em ambientes muito grandes.

Levando em conta tudo isso, saiba que oMAC509 é uma boa opção para pessoas que procuram um ar-condicionado portátil e eficiente. Ele é ideal para uso em casa, no escritório ou em viagens.

Veja mais: Um truque simples promete refrescar seu carro sem ligar o ar-condicionado