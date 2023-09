Pausa no Bolsa Família: quando pagamento será paralisado em setembro?

O Bolsa Família mensalmente ajuda mais de 20 milhões de famílias, permitindo que elas tenham um ganho mínimo de R$ 600 por núcleo familiar, entretanto, isso é apenas no papel, na prática, elas recebem bem mais em sua maioria, isso permitiu que nos últimos meses, a média de valor repassado pelo Bolsa Família ficasse superior a R$ 700. Entretanto, neste mês, haverá uma “pausa” no pagamento, entenda.

Entenda o motivo da pausa no Bolsa Família e quais os impactos | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Por que a média de pagamento está tão alta?

Não é comum que o Governo realize repasses tão altos aos seus beneficiários, todavia, de maneira inédita, isso está acontecendo nos últimos meses. Mas graças a algumas ações pontuais da nova gestão, que visa garantir um bem estar de toda a população, vários repasses inéditos estão sendo feitos.

Por exemplo, cada família precisa receber pelo menos R$ 142 por pessoa, esse é um dos principais fatores que está permitindo com que o repasse seja tão alto, já que em uma família com 10 pessoas, o valor que será depositado, será de R$ 1.420.

Além disso, há os adicionais, que são pagos também, como o de R$ 150 que é repassado para as crianças com idade entre 0 a 6 anos, fora os de R$ 50, que contempla as crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além das gestantes.

Como irá funcionar a “pausa” nos pagamentos?

A pausa irá acontecer pois o pagamento será encerrado antes do dia normal, na maioria dos meses, ele termina nos dias 30 e 31, mas em setembro, essa data irá mudar, vale salientar que na maioria dos demais meses, o repasse é feito após a segunda semana de cada mês.

Contudo, há um problema, agora em setembro, o dia 30 será em um sábado, ou seja, o pagamento precisará ser encerrado antes, desta forma, o último dia será dia 29, sendo que os repasses irão iniciar no dia 18, que será uma segunda-feira. Seguindo o calendário:

NIS final 1 – 18/09;

NIS final 2 – 19/09;

NIS final 3 – 20/09;

NIS final 4 – 21/09;

NIS final 5 – 22/09;

NIS final 6 – 25/09;

NIS final 7 – 26/09;

NIS final 8 – 27/09;

NIS final 9 – 28/09;

NIS final 0 – 29/09.

Bolsa Família deve acabar?

Uma fala do atual presidente Lula, acabou chamando a atenção de vários beneficiários, quando ele afirmou que o programa social era apenas uma medida de urgência que havia sido tomada pela gestão, a fim de ajudar os brasileiros.

Com isso, várias pessoas interpretaram que, futuramente, o programa pode chegar ao fim, deixando milhões de brasileiros sem uma renda. Entretanto, a intenção é essa, mas não de maneira brusca.

E sim, que cada família, receba incentivos para se profissionalizar e arrumar um emprego, terminar uma graduação, para futuramente, darem lugar a novos entrantes do Bolsa Família. Então, o objetivo é que ele não seja o ponto de chegada e sim, o ponto de partida para inúmeras outras conquistas.

