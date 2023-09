É possível “ouvir” o colesterol alto; veja como

O colesterol alto, que é muito famoso por conta do papel que desenvolve em relação às doenças cardiovasculares, possui um lado que não é tão conhecido, e que tem ecoado dentro dos ouvidos atentos da medicina.

Enquanto a associação deste colesterol com a saúde do coração é discutida de forma muito ampla, foi descoberto que seus níveis mais elevados podem acabar repercutindo diretamente nos ouvidos, de modo a afetar a audição das formas mais inesperadas.

Vale frisar que o colesterol, por sua vez, nada mais é do que uma classe de lipídeos que são vitais para que ocorra a produção de hormônios e a construção das células. E, assim sendo, ele acaba desempenhando um papel verdadeiramente dual dentro do corpo humano.

Quando acontece de o colesterol ruim, chamado oficialmente de colesterol LDL, chegar a níveis excessivos, pode acabar acontecendo o acúmulo de placas dentro das artérias, o que acaba por obstruir o fluxo sanguíneo. Ou seja: a passagem do sangue fica comprometida.

Essa ação, que é famosa por afetar justamente as artérias coronárias, não raramente acaba transcendendo para os vasos sanguíneos que ajudam o sangue a chegar ao ouvido interno. E, ali, o colesterol alto pode, de forma bem silenciosa, minar a capacidade auditiva.

Trata-se de um assunto realmente sério, e mais detalhes sobre ele são explicados no decorrer da leitura dos tópicos a seguir.

A ligação entre a perda de audição e a existência do colesterol alto

Pesquisas feitas recentemente investigam a ligação que existe entre a perda auditiva e o colesterol alto, abrindo uma dimensão completamente nova relacionada às preocupações com a saúde.

Afinal, o sistema vascular que é intrínseco ao ouvido interno é literalmente crucial para que as células sensoriais auditivas sejam mantidas em seu mais perfeito funcionamento.

Ocorre que, quando acontece de o acúmulo de placas do colesterol danificar estes vasos tão necessários, o fluxo sanguíneo acaba sendo comprometido, lesando diretamente as células auditivas. E o resultado deste processo infelizmente pode ser a perda insidiosa e gradual da audição, com o passar do tempo.

Sobre a defesa e sobre os riscos

O colesterol alto acaba sendo somente a peça de um quebra-cabeça muito maior, quando o assunto são os problemas auditivos. Os hábitos prejudiciais, a exemplo do cigarro, assim como as condições médicas, como a hipertensão e o diabetes, também podem acabar influenciando a circulação do sangue, aumentando os impactos negativos causados no sistema auditivo.

Logo, para as pessoas que já possuem um histórico de colesterol alto e se preocupam com a audição, a melhor dica é visitar um médico que seja especializado. Afinal, é justamente esse o profissional que poderá fazer a análise da saúde vascular e fazer, também, o encaminhamento para a realização de exames auditivos que sejam necessários dentro desse contexto.

A detecção de problemas de audição que estejam ligados ao colesterol, quando feita de forma precoce, permite que medidas preventivas sejam colocadas em prática, assim como os tratamentos que ajudam a manter a capacidade auditiva.

Neste novo cenário, a atenção voltada para a saúde dos ouvidos acaba sendo uma extensão da procura pela saúde cardiovascular, de modo a fornecer uma perspectiva abrangente do bem-estar como um todo.

