Exercícios para AFINAR CINTURA em 7 dias; veja quais são os erros

Mulheres são naturalmente vaidosas e na busca por uma vida saudável e boa aparência física, buscam exercícios que resolvam o que mais as incomoda de forma rápida e sem tanto sofrimento. Existem também aquelas que sonham em afinar a cintura e recorrem a diferentes métodos para alcançar esse objetivo. Se você é uma delas, continue a leitura e saiba as melhores dicas de uma especialista para ter sucesso no que você tanto busca.

Resultados incríveis em uma semana

Por diversas razões, algumas mulheres enfrentam insatisfação em relação à sua aparência física. Em alguns casos, desejam perder peso, enquanto outras buscam aumentar a massa muscular. Existem também aquelas que almejam afinar a cintura e recorrem a diferentes métodos para alcançar esse objetivo, como realizar uma série intensa de exercícios abdominais ou adquirir cintas modeladoras.

Victoria Cardoso, personal trainer e especialista em Low Pressure Fitness, destaca os principais equívocos nesse processo e oferece orientações sobre como afinar a cintura de forma adequada e segura. Siba mais detalhes sobre as preciosas dicas da profissional, a seguir.

Estratégias para afinar a Cintura

Victoria enfatiza que é possível afinar a cintura desde que se adotem as estratégias corretas, como uma alimentação apropriada e a prática de exercícios como o Low Pressure Fitness, que fortalece o transverso abdominal e contribui para a redução de medidas na região.

Sem a orientação de um profissional, algumas pessoas acabam adotando hábitos que podem parecer eficazes, mas que, na verdade, não proporcionam os resultados desejados e podem até prejudicar a saúde.

Principais erros de quem não perde medidas

A especialista identifica dois erros comuns cometidos por aqueles que buscam afinar a cintura:

Fazer abdominais oblíquos: Realizar exercícios focados nos músculos oblíquos pode levar a uma hipertrofia nessa área, resultando em uma aparência de cintura mais “quadrada” ao invés de mais fina. Utilizar cintas modeladoras: O uso frequente de cintas modeladoras pode agravar a flacidez abdominal, pois essas cintas assumem o papel de sustentação dos músculos, impedindo que eles trabalhem adequadamente. Isso pode levar a uma perda de tônus muscular e a um aumento da flacidez.

Victoria ressalta que o uso de cintas modeladoras deve ser feito sob orientação médica, principalmente em situações pós-cirúrgicas. Além dos erros mencionados, outros fatores frequentemente negligenciados podem influenciar no processo de afinar a cintura. A postura inadequada faz com que o abdômen pareça mais proeminente, enquanto a respiração incorreta, especialmente durante o exercício físico, pode agravar essa condição.

Afinando a sua cintura

Conquistar a tão sonhada cintura mais fina depende de três fatores principais, de acordo com Victoria: alimentação, exercícios físicos e Low Pressure Fitness.

A especialista destaca que a região abdominal é onde as mulheres costumam acumular mais gordura, tornando a alimentação fundamental para alcançar a cintura desejada. Além disso, a prática regular de exercícios cardiovasculares e de musculação é recomendada.

Victoria também enfatiza a importância de fortalecer os membros superiores, pois isso cria a ilusão de uma cintura mais estreita. Com exceção dos abdominais oblíquos, os exercícios abdominais em geral não prejudicam a redução de medidas na região da cintura.

O Low Pressure Fitness é uma abordagem que a especialista recomenda, pois pode reduzir significativamente as medidas da cintura e a circunferência abdominal. Essa técnica envolve a ativação do transverso abdominal, o diafragma e a mobilização neuromiofascial através de exercícios posturais e respiratórios.

Sono e hidratação

Além dos aspectos mencionados, cuidar do sono e manter-se hidratada são essenciais para quem deseja afinar a cintura. Victoria ressalta que esses hábitos estão interligados e são fundamentais não apenas para alcançar uma cintura mais fina, mas também para uma vida mais saudável de modo geral.

Desafios para mães após o parto

A especialista também aborda a dificuldade que muitas mães enfrentam para afinar a cintura após o parto. O afastamento dos músculos abdominais, conhecido como diástase, durante a gestação torna o processo mais desafiador. Muitas mães não realizam exercícios específicos para tratar essa condição no pós-parto, o que resulta em um abdômen flácido, inchado e incapaz de suportar as pressões do cotidiano. Portanto, reabilitar o abdômen após o parto com o Low Pressure Fitness é uma recomendação importante da especialista.

Dicas bônus

É importante lembrar que cada pessoa é única, assim como o funcionamento do seu próprio metabolismo. Desta forma, o acompanhamento de um profissional de saúde ou personal trainer pode ser fundamental para obter os melhores resultados de forma segura e sustentável.

E já que falamos em personal e exercícios, que tal um vídeo realmente inspirador para reforçar o derretimento das gordurinhas adicionais ao redor da sua cintura? Na vídeo-aula abaixo, você aprenderá exercícios úteis e práticos que vão te ajudar a perder aqueles centímetros a mais e ficar muito mais saudável. Veja, a seguir:

