Estes são os exercícios que mais ajudam na HORA H! Veja quais

O hábito de praticar exercícios físicos tem um impacto indiscutível na melhoria da saúde geral e no funcionamento do corpo, inclusive quando se trata do desempenho e do desejo sexual. Os benefícios que estão diretamente ligados com a sexualidade podem trazer resultados animadores, como a melhora da circulação sanguínea, aumento da resistência e condicionamento físico, estimulação da produção de testosterona, entre outros. Saiba mais detalhes sobre quais práticas físicas você pode fazer para turbinar seu poder sexual, logo abaixo.

Através da prática de exercícios específicos, seu desempenho sexual bem como a sua libido podem ter mudanças positivas. Foto: divulgação

Sexo e libido turbinados com exercícios

Benefícios das atividades físicas em detalhes

1. Melhora da circulação sanguínea:

A atividade física regular promove uma circulação sanguínea mais eficiente, resultando em uma irrigação ampliada dos órgãos sexuais. Isso traduz-se em maior lubrificação e prazer para as mulheres, enquanto os homens experimentam ereções mais firmes e duradouras.

2. Aumento da resistência e fôlego:

Manter uma rotina de exercícios contribui diretamente para a resistência e o fôlego durante o ato sexual. Essa condição física aprimorada não apenas intensifica o prazer, mas também eleva a autoestima e a confiança corporal perante o(a) parceiro(a), ao mesmo tempo que atua como um antagonista ao estresse, que frequentemente interfere na libido.

3. Atividades de força para estimular a testosterona:

Exercícios que englobam grandes grupos musculares, como agachamentos, levantamento terra, barra fixa e flexão de braços, estimulam a produção de testosterona, o hormônio sexual masculino, potenciando a energia sexual.

Exercícios estratégicos para aumentar a performance na “Hora H

Exercícios aeróbicos:

Práticas como corrida, ciclismo, elíptico, pular corda, natação e treinos de HIIT aprimoram o condicionamento cardiorrespiratório, otimizando o transporte e a utilização do oxigênio no organismo. Isso resulta em maior resistência e menor propensão ao cansaço durante a atividade sexual.

Efeitos dos exercícios aeróbicos nos órgãos genitais

O aumento do fluxo sanguíneo nos órgãos genitais é um efeito direto dos exercícios aeróbicos. Para as mulheres, isso se traduz em maior vascularização da vagina e clitóris, impulsionando a libido, lubrificação, prazer e facilitando o orgasmo. Nos homens, o aumento do fluxo sanguíneo peniano leva a ereções mais firmes e duradouras.

Estímulo neuroquímico positivo

Os exercícios aeróbicos também desencadeiam a produção de endorfina, dopamina e serotonina. Esses neurotransmissores são associados ao bem-estar, prazer, humor elevado e redução do estresse e da ansiedade, todos eles influenciando diretamente o desejo sexual.

Portanto, a incorporação de exercícios físicos em sua rotina diária não apenas melhora sua saúde geral, mas também contribui para uma vida sexual mais satisfatória e vigorosa. A variedade de exercícios disponíveis permite que você escolha aqueles que mais lhe agradam e se encaixam em suas preferências pessoais.

Potencializando a experiência sexual com exercícios de força

Aprimorar a resistência e força muscular pode trazer inúmeros benefícios para a vida sexual. Esses ganhos podem facilitar a manutenção de posições sexuais, permitir movimentos mais duradouros e confortáveis durante a atividade sexual e até mesmo estimular a criatividade na cama, ao possibilitar a experimentação de posições mais desafiadoras.

Fortalecimento através do agachamento Sumô:

Uma derivação do agachamento convencional, o agachamento sumô foca no alargamento da base, com os pés virados para fora. Esse exercício fortalece os músculos das coxas internas, glúteos e quadríceps, além de trabalhar a região do core, fundamental para diversas posições sexuais. O aumento da mobilidade do quadril também abre portas para encaixes mais confortáveis e novas possibilidades.

Elevação Pélvica Unilateral:

Este movimento é direcionado para o fortalecimento do quadril, glúteos, região lombar e core. Além disso, trabalha os músculos do assoalho pélvico, essenciais para o suporte dos órgãos reprodutivos em ambos os sexos. O assoalho pélvico desempenha um papel importante na atividade sexual, impactando o orgasmo feminino e a ereção masculina. Para os homens, o fortalecimento dessa área auxilia na saúde da próstata e no controle da ejaculação precoce.

Variações da Prancha:

A prancha abdominal, com suas várias variações, oferece vantagens notáveis para a vida sexual. A postura da prancha se assemelha a algumas posições sexuais, beneficiando os homens em termos de resistência, controle e coordenação dos movimentos durante a penetração, em diversas posições. A musculatura do core, lombar e quadril é intensamente exigida em qualquer contexto sexual.

Benefícios para os dois lados

Não apenas os homens, mas também as mulheres ganham com exercícios como a prancha. O fortalecimento do core resultante desse exercício protege a região lombar e melhora o controle do tronco e quadril durante as posições sexuais.

