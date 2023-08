Pis/Pasep 2022 será pago antes do esperado; será? Veja qual é a previsão

Por causa da pandemia os pagamentos do PIS/Pasep acabaram sendo atrasados em 02 anos. A partir do ano de 2020, o abono só foi pago 02 anos após a real data que deveria ter acontecido. O Governo Federal deu ênfase ao pagamento do Auxílio Emergencial, deixando os repasses do abono salarial de lado por um tempo. Eis a questão: quando serão efetuados os pagamentos referentes ao abono de 2022?

PIS/Pasep de 2022 tem data confirmada

O PIS/Pasep de 2022 deverá ser pago no próximo ano como está acontecendo com os últimos abonos pagos pelo Governo Federal. Tudo indica que nada irá mudar por enquanto. Entretanto, alguns parlamentares já estão criando possíveis MP a fim de alterar essas datas de repasses.

Haja vista que até então, os pagamentos aconteciam no ano seguinte ao trabalhado. Logo — o trabalhador exercia suas atividades remuneradas durante o ano de 2020 e recebia o abono no ano de 2021. Em razão da pandemia esta data fixa acabou sendo alterada.

Tudo indica que o Governo Federal irá alterar esse período de pagamentos, a fim de normalizar. Mas não se sabe como: haja vista que é necessário pagar dois abonos em conjunto a fim de conseguir regularizar as datas novamente.

Entretanto, o abono de 2022 não será pago de modo antecipado — pelas informações obtidas até então, os pagamentos de 2022 só irão começar no ano de 2024 novamente. Isto é: a partir da divulgação do calendário oficial.

Quem tem direito ao abono?

Muitos trabalhadores ficam em dúvida quanto a quem possui direito ao abono salarial, isto é, PIS/Pasep. É necessário estar dentro de uma série de requisitos a fim de que o trabalhador consiga receber o valor equivalente a 01 salário mínimo.

Estar cadastrado no PIS/Pasep por no mínimo 05 anos;

Tenha exercido atividades remuneradas por no mínimo 30 dias no ano-base;

Ter recebido no máximo 02 salários-mínimos no ano-base;

Estar com os dados atualizados no Rais.

Portanto, é necessário estar dentro dos requisitos acima a fim de ter direito aos repasses oriundos do PIS/Pasep. Que é equivalente ao salário mínimo do ano em questão. Podendo variar mediante algumas oscilações individuais.

Saiba como calcular o valor

O valor do abono salarial de 2022 que será pago em 2024 depende de uma série de fatores. Isto é, fatores individuais. Caso o trabalhador tenha trabalhado durante todos os meses do ano-base, isto é, 2022 — ele receberá o valor total do abono, que é de 01 salário mínimo.

O valor em si não será possível ter uma base, haja vista que ainmda não foi revelado o valor do salário mínimo de 2024. Caso contrário, o cálculo seria bem simples: pode ser feito por qualquer pessoa.

Passo 1: contabilizar a quantidade de meses trabalhados em 2022;

Passo 2: verificar o valor do salário-mínimo em 2024 e dividir por 12;

Passo 3: multiplicar o valor do passo anterior pelo número de meses trabalhados.

Pronto! A partir dessa pequena fórmula é possível verificar quais serão os valores oriundos dos repasses do abono salarial do ano de 2022. Até o fim do ano o Governo deverá expor mais novidades quanto as antecipações dos valores e informações dos abonos.