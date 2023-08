O extintor de incêndio no carro é obrigatório? Ele ainda pode gerar multa

O debate em torno do uso do extintor de incêndio em carros tem gerado muitas discussões entre os motoristas. A pergunta persiste: é realmente necessário ter um? Onde ele é obrigatório? Com o intuito de esclarecer todas as dúvidas e garantir que você esteja preparado para lidar com situações imprevistas, vamos mergulhar no universo dos extintores de incêndio para veículos.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A importância do extintor

A segurança no trânsito é uma preocupação constante, e o extintor de incêndio tem um papel crucial nesse contexto. Imagine esta cena: você está dirigindo tranquilamente quando, de repente, um incêndio começa a se alastrar pelo motor do seu carro.

Nessas situações, um extintor pode significar a diferença entre controlar o fogo e enfrentar uma situação potencialmente desastrosa.

No entanto, as regras referentes ao uso obrigatório do extintor nem sempre são claras para todos.

Muitos motoristas ficam indecisos sobre se precisam ou não ter esse equipamento e quais as penalidades possíveis caso não o tenham.

Para proporcionar clareza e informação, examinaremos em detalhes as regulamentações mais recentes sobre o uso do extintor de incêndio em veículos.

Regras atuais

Para entender as normas atuais relacionadas ao extintor no veículo, é crucial estar informado sobre as mais recentes determinações do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Em tempos passados, o extintor era um item obrigatório em todos os veículos, entretanto, a Resolução 556/2015 trouxe uma mudança substancial ao torná-lo opcional na maioria das circunstâncias.

Vale destacar que, apesar da mudança na obrigatoriedade, a relevância do extintor de incêndio não diminuiu. Ele continua a ser um dispositivo fundamental para conter incêndios e preservar vidas em situações críticas.

Ficam dispensados do porte do extintor os veículos de passeio e os veículos utilitários.

Por outro lado, os extintores permanecem obrigatórios para caminhões, veículos destinados ao transporte de substâncias inflamáveis e qualquer veículo utilizado para transporte coletivo de passageiros.

Regras para uso pessoal e possíveis penalidades

Se você optar por ter um extintor no veículo, é essencial seguir as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN para assegurar sua eficácia. O extintor precisa estar dentro do prazo de validade, com a pressão adequada, lacre intacto e ostentando o selo do INMETRO.

Afinal, um extintor defeituoso ou inadequado pode se mostrar ineficaz em uma situação de emergência.

Mesmo que a presença do extintor seja opcional, manter o dispositivo em boas condições é uma responsabilidade que todo condutor deve abraçar.

Observar as regras do CONTRAN para aqueles que optam por possuir um extintor é uma forma de garantir que o equipamento esteja pronto para uso em caso de necessidade.

Para verificar se o extintor está em boas condições, é importante verificar a data de validade, a pressão do gás e o lacre. Também é importante verificar se o extintor está dentro do prazo para revisão, que é de cinco anos.

Aqui estão algumas dicas para manter o extintor de incêndio em boas condições:

Verifique a data de validade do extintor.

Verifique a pressão do gás do extintor.

Verifique o lacre do extintor.

Verifique se o extintor está dentro do prazo para revisão.

Mantenha o extintor em local acessível e de fácil manuseio.

Mesmo que a presença do extintor seja facultativa, é importante manter o dispositivo em boas condições para garantir a segurança em caso de incêndio no carro.

Ao seguir as regras do CONTRAN, você garante que o extintor esteja pronto para ser usado quando necessário.

